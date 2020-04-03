Карантин посилюють: що ще забороняє уряд

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль записав відеозвернення, в якому розповів про нові обмеження, що вводить уряд через коронавірус.

А саме:

забороняється пересуватися по вулицях більше, ніж вдвох, за виключенням людей, які супроводжують дітей;

лишиться працювати лише 21 пункт пропуску на кордоні;

обов'язкова обсервація всіх без виключення осіб, які прибувають в Україну, терміном на 14 днів;

українців просять "утриматися від походів на шашлики" на три-чотири тижні.

Денис Шмигаль також опублікував інфографіку:

Копирайт изображения Кабінет Міністрів

Водночас офіційного тексту постанови з чітким переліком заборон і термінів, як довго вони будуть діяти, на сайті Кабміну ще немає.

Щодо походів у парки Денис Шмигаль пояснив: "Погода закликає бути на природі, але уряд закликає утриматися від шашликів, від прогулянок парками, від масових місць відпочинку на найближчі три, може, чотири тижні".

За його словами, це допоможе уникнути ситуації, коли хвороба розвивається дуже швидко і з фатальними наслідками.

"Ці заходи можуть бути незручними, але це потрібно для вашої безпеки", - наголосив прем'єр.

Він запевнив, що уряд не зупиняє товарообіг, промислові підприємства і критичну інфраструктуру.

"За три тижні ті, хто вже хворі на COVID-19, мають одужати. А введення обмежень має завадити хворобі поширюватися далі", - додав прем'єр.

Коли знімуть обмеження

Денис Шмигаль також зробив прогноз, коли можуть почати знімати обмеження.

"Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо розпочати поступове послаблення", - припустив прем'єр.

Це відбуватиметься у кілька етапів:

на роботу підуть люди працездатного віку;

частково відновлять рух громадського транспорту.

"Це дозволить нам вже з початку травня почати рестрат економіки", - пояснив голова уряду.

"Але це не означатиме послаблення інших карантинних заходів", - додав він.

За його словами, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть продовжувати діяти. Всі будуть зобов'язані носити маски і дотримуватися карантину.

"Для старших людей, студентів та школярів карантин можуть продовжити", - уточнив Денис Шмигаль.

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