Карантин і самоізоляція для 60-річних: які обмеження ввели для літніх людей

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У новій постанові про посилення карантину йдеться про те, що всі люди, які досягли 60-річного віку "потребують самоізоляції".

Таким рішенням всіх літніх людей в Україні фактично прирівняли до інших категорій з обов'язковою самоізоляцією: тих, хто контактував з хворими на COVID-19, тих, у кого є симптоми інфікування, або тих, хто вже захворів, але не потребує госпіталізації.

Літні люди справді перебувають у групі ризику в умовах пандемії коронавірусу.

Яких же правил самоізоляції відтепер мають дотримуватися всі, кому за 60?

Чи є кому попіклуватися?

Перш за все, норма про самоізоляцію не поширюється на 60-річних поліцейських, медиків та представників інших служб, які протидіють пандемії, або ж працівників критично важливої інфраструктури.

Тим, у кого є підозра на COVID-19, строк самоізоляції визначає їхній лікар, який вносить дані про них у спеціальну систему.

Чи буде сімейний чи будь-який інший лікар робити це для всіх людей, старших 60 років, у документі не уточнюють.

Загалом же, до 5 квітня Міністерство цифрової трансформації має розробити мобільний додаток, вноситимуть такі дані про людей на самоізоляції:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

місце самоізоляції;

номер телефону;

чи проживає людина сама, чи за нею хтось може попіклуватися на час самоізоляції.

За згодою також можна внести інформацію про хронічні хвороби і загальний стан здоров'я.

Ці дані буде можливість внести і самостійно.

Мобільний додаток використовуватиме Єдиний державний портал електронних послуг, однак більше деталей про нього у постанові немає.

Чи буде він якимось чином пов'язаний з нещодавно запущеним "порталом державних послуг "Дія", в уряді не уточнили.

В недавньому інтерв'ю "Економічній правді" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що "ніякого стеження за громадянами" не буде.

"Також через додаток хворі зможуть замовляти продукти і ліки онлайн, повідомляти про стан здоров'я", - додав міністр.

Магазин за 2 км і вигул собаки двічі на день

Люди, які перебувають на самоізоляції, зобов'язані постійно перебувати у визначеному ними ж "місці самоізоляції" та уникати контактів з іншими, крім людей, з якими вони разом живуть.

Водночас тим, у кого немає піклувальників (але хто не хворий на COVID-19), дозволяють виходити у продуктові магазини, аптеки та за гігієнічними засобами.

Утім такі магазини мають бути не далі, ніж за два кілометри від їхнього дому ("місця самоізоляції").

Так само вони мають надягати маски чи респіратори. Крім того, людям на самоізоляції без піклувальників дозволили двічі на день вигулювати собак.

"У невідкладних справах особа, яка перебуває на самоізоляції, звертається за екстреною медичною допомогою", - додають в уряді.

За дотриманням самоізоляції слідкуватимуть поліцейські, нацгвардійці, представники МОЗ та місцева влада, "у тому числі з використанням згаданого мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг".

У постанові Кабміну також попереджають, що за вказування неправдивих даних про місце самоізоляції, номер телефону чи порушення режиму самоізоляції передбачений штраф.

А якщо людина знатиме про те, що хвора на COVID-19, і при цьому порушить самоізоляцію та заразить когось, то за це може загрожувати в'язниця.

Утім, в постанові залишається багато "білих плям" про те, як саме має проходити самоізоляція людей віком від 60 років, хто як і коли її будуть організовувати. Тож вочевидь дані моменти уряд ще має роз'яснити.

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