Простий рецепт смачного пирога з цибулею і сиром
Пиріг з цибулею та сиром - хороший варіант для тих, хто любить вишукану випічку, але не любить витрачати багато часу і зусиль на готування.
Влийте в сковороду оливкову олію та тушкуйте в ній нарізану цибулю на маленькому вогні, доки цибуля не стане м'якою та злегка карамелізованою.
Покладіть листкове тісто в підготовлену форму для випікання, викладіть зверху цибулю, залишивши місце по краях.
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Поріжте картоплю четвертинками та викладіть на цибулю, присипте все це тертим сиром.
Запікайте 20-25 хвилин.
Коли пиріг стане золотисто-коричневим, дістаньте його з духовки та подавайте на стіл.
Час приготування - 30-60 хвилин.
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