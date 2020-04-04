Простий рецепт смачного пирога з цибулею і сиром

Пиріг з цибулею та сиром - хороший варіант для тих, хто любить вишукану випічку, але не любить витрачати багато часу і зусиль на готування.

Інгредієнти: Оливкова олія - 4 ст. ложки

Цибуля - 3 шт.

Готове листкове тісто - 250 г

Відварена картопля - 3 шт.

Твердий сир - 150 г

Розігрійте духовку до 170-190 градусів.

Влийте в сковороду оливкову олію та тушкуйте в ній нарізану цибулю на маленькому вогні, доки цибуля не стане м'якою та злегка карамелізованою.

Покладіть листкове тісто в підготовлену форму для випікання, викладіть зверху цибулю, залишивши місце по краях.

Поріжте картоплю четвертинками та викладіть на цибулю, присипте все це тертим сиром.

Запікайте 20-25 хвилин.

Коли пиріг стане золотисто-коричневим, дістаньте його з духовки та подавайте на стіл.

Час приготування - 30-60 хвилин.

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