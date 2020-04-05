Рецепт вишуканого пирога з марципаном до Великодня

Великодній пиріг з марципаном - справжній подарунок солодкоїжкам та хороше доповнення до традиційних українських пасок.

Інгредієнти: Глазурована вишня - 100 г

Вершкове масло - 225 г

Цукор - 225 г

Яйця - 4 шт

Борошно - 225 г

Родзинки - 225 г

Цукати - 50 г

Лимон - лише цедра

Марципанова паста - 450 г

Абрикосове варення - 1-2 ст. ложки

Збите яйце

Розігрійте духовку до 130-150 градусів, підготуйте форму для випікання - змастіть її та застеліть кухарським папером.

Наріжте вишню четвертинками, промийте під проточною водою, а тоді просушіть.

Змішайте борошно, яйця, цукор, розтоплене масло, цукати, родзинки та лимонну цедру. Додайте туди вишні, ретельно перемішайте та вилийте половину тіста в форму.

Візьміть третину марципану, розкачайте його так, щоб він набув форми млинця розміром як форма для запікання. Покладіть його на тісто, зверху висипіть решту тіста.

Випікайте пиріг 1,5-2 години, доки він не підніметься рівномірно і не стане твердим на дотик. Якщо верх занадто швидко зарум'яниться, накрийте його фольгою. Потім дістаньте його з форми та залиште охолоджуватись

Коли пиріг охолоне, змастіть його зверху абрикосовим варенням, розкачайте половину марципану, що залишився, та викладіть на пиріг.

З решти марципану зробіть кульки та прикрасьте страву. Змажте пиріг зверху збитим яйцем та поставте в духовку, щоб він підрум'янився на грилі.

Час приготування - 1,5 - 2 години.

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