"Повернуться, коли будуть найбільш потрібні". Зеленський відправляє українських лікарів до Італії

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Володимир Зеленський підписав указ про надання допомоги Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Документ передбачає, зокрема, що до Італії відправлять бригаду українських медиків. За словами президента, це варто зробити, поки в Україні поширення хвороби ще не досягло піку.

"Українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома", - заявив Зеленський.

"Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії", - пояснив він.

Оплачувати роботу медиків та їхній захист буде Україна, проживання та харчування - італійська сторона.

Список лікарів, які поїдуть до Італії незабаром визначать частково Міністерство охорони здоров'я, частково - Міністерство внутрішніх справ.

Президент запевнив, що українські спеціалісти матимуть найкращий захист та спецзасоби - від захисних костюмів до масок.

Окрім того, в рамках надання допомоги Італії вже цього тижня з України відправлять партію медичного спирту.

Італія, своєю чергою, теж надасть допомогу Україні, запевнив Володимир Зеленський: "Ми координуємося щодо цього".

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