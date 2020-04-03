"Повернуться, коли будуть найбільш потрібні". Зеленський відправляє українських лікарів до Італії
Володимир Зеленський підписав указ про надання допомоги Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу.
Документ передбачає, зокрема, що до Італії відправлять бригаду українських медиків. За словами президента, це варто зробити, поки в Україні поширення хвороби ще не досягло піку.
"Українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома", - заявив Зеленський.
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"Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії", - пояснив він.
Оплачувати роботу медиків та їхній захист буде Україна, проживання та харчування - італійська сторона.
Список лікарів, які поїдуть до Італії незабаром визначать частково Міністерство охорони здоров'я, частково - Міністерство внутрішніх справ.
Президент запевнив, що українські спеціалісти матимуть найкращий захист та спецзасоби - від захисних костюмів до масок.
Окрім того, в рамках надання допомоги Італії вже цього тижня з України відправлять партію медичного спирту.
Італія, своєю чергою, теж надасть допомогу Україні, запевнив Володимир Зеленський: "Ми координуємося щодо цього".
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