Лікар носить Prada: як індустрія моди допомагає медикам. Культогляд

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У свіжому культогляді читайте про таке:

Як модні бренди допомагають у боротьбі з пандемією

Що буде цього року замість Євробачення

Які театральні вистави можна дивитися під час карантину

Як віртуально потрапити до найкращих музеїв світу

Мода на допомогу

У розпал пандемії коронавірусу чимало модних брендів та компаній переорієнтувалися на виробництво масок та костюмів для медичних працівників, пише USA Today.

Модний дім Dior відкрив свою студію у французькому місті Редон, щоб виготовляти маски для лікарів. А дизайнер Джорджіо Армані оголосив, що всі італійські фабрики компанії тимчасово переходять на виготовлення одноразових костюмів для захисту медиків.

Модний дім Prada у березні почав виробництво 80 тисяч медичних комбінезонів та 110 тисяч масок на своїй фабриці в італійській Монтоні на прохання регіону Тоскана.

Британський бренд Burberry перепрофілював свою фабрику з виготовлення тренчів у графстві Йоркшир на виготовлення нехірургічних халатів та масок для пацієнтів. А глобальну мережу постачання компанії використовують для доставки хірургічних масок для Національної служби охорони здоров'я Великої Британії. Компанія також фінансує дослідження з розробки вакцини в Оксфордському університеті.

Серед тих, хто взявся допомагати медикам, і конгломерат товарів люкс LVMH, якому належать кілька модних домів, зокрема Christian Dior, Fendy, Givenchy, Louis Vuitton та Marc Jacobs. У березні компанія оголосила про плани використовувати свою мережу дистрибуції для постачання масок.

Про плани виробництва масок оголосила і компанія Kering Group, якій належать модні доми Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen та Brioni. Також компанія заявила, що придбає та імпортує три мільйони хірургічних масок з Китаю для медиків у Франції.

Не лишилися осторонь і українські дизайнери. Світлана Бевза запустила виробництво безкоштовних комбінезонів для медиків на потужностях свого бренду Bevza, пише Marie Claire. До її ініціативи долучилися кілька інших дизайнерів.

Ще один український бренд Wildwood, що виготовляє шкіряний одяг, перепрофілював своє виробництво в Одесі на виготовлення захисних масок, які відправляють безкоштовно тим, хто їх потребує.

Євробачення: шоу триває

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Пісенний конкурс Євробачення-2020 скасували через пандемію коронавірусу, вперше за всі роки його існування.

В концертній залі, де мало проходити Євробачення-2020 в Роттердамі, облаштували тимчасову лікарню для пацієнтів з Covid-19, повідомляють голландські ЗМІ.

Але прихильники Євробачення не залишаться без улюбленого видовища. В день, коли мав відбутися фінал конкурсу, тобто 16 травня, планується спеціальне двогодинне шоу, де вшанують всіх учасників, які мали виступати цього року, повідомляє Metro.

Зокрема, під час шоу всі понад 40 учасників вийдуть в ефір зі своїх домівок у різних куточках Європи і разом виконають один з минулих хітів конкурсу. Також долучаться і відомі колишні конкурсанти, які виконуватимуть пісні минулих років.

Виконавчий супервайзер конкурсу Юн Ула Санн від імені Європейської мовної спілки (EBU) закликав усі телеканали, які мали показувати Євробачення, показати шоу, щоб підтримати дух єдності.

"Ми хочемо не лише вшанувати 41 учасника, що мали з'явитися в Роттердамі, але також надихнути всіх, хто сидить вдома, і з'єднати людей у всій Європі та за її межами в ці важкі часи", - заявив виконавчий продюсер цьогорічного конкурсу Сіетсе Баккер. Конкурс також вшанує всіх тих, кого торкнулася коронавірусна криза, і тих, хто бореться із нею.

Місця в першому ряду

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Під час карантину з'явилися можливості побачити найкращі нові театральні вистави та світову класику з архівів онлайн, пише Guardian.

Британський національний театр з 2 квітня транслює онлайн свої кращі хіти. Щочетверга п'єси з'являтимуться на офіційному каналі театру на YouTube о 7 годині вечора за Лондоном (21:00 за київським часом). Першою виклали комедію "Один слуга, два пани", в якій зіграв актор Джеймс Корден.

Вистави можна видитися з субтитрами англійською та російською мовами. В наступні тижні можна буде подивитися театральні адаптації творів "Джен Ейр", "Острів скарбів" та "Дванадцята ніч".

Інтернет завжди був важливим для Білоруського вільного театру, змушеного діяти підпільно після того, як влада заборонила театр з політичних мотивів, зазначає Guardian. Колектив тривалий час проводив репетиції і ставив нові постановки по скайпу. Тепер протягом квітня, травня та червня театр покаже онлайн 24 своїх вистави. Кожна з них буде доступною протягом доби.

Відкрив свій онлайн-архів і Королівський театр Ковент-Гарден, який зараз зачинений для глядачів. На сторінці театру у Facebook та на YouTube-каналі можна буде переглянути балет "Петрик і вовк" та сюрреалістичну постановку "Метаморфози" за мотивами оповідання Кафки.

Любителі мюзиклів зможуть подивитися мюзикли видатного композитора Ендрю Ллойд Веббера. 3-го квітня на каналі The Show Must Go On вже з'явився мюзикл "Йосиф і його дивовижний плащ снів", а за тиждень викладуть рок-оперу "Ісус Христос - суперзірка" (2012), в якій зіграла колишня учасниця гурту Spice Girls Мелані Сі. Кожне шоу буде доступне для перегляду онлайн протягом 48 годин.

Віртуальна подорож

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Подорожі тимчасово недоступні, але коли набридає Netflix, можна вирушити на віртуальну екскурсію понад 500 найкращими музеями світу, пише South China Morning Post.

Потяг до прекрасного може задовольнити проєкт Google Arts & Culture.

За його допомогою можна переглянути фотографії експонатів з колекцій видатних музеїв. Іноді доступні і повні віртуальні екскурсії, які дають відчуття присутності.

У переліку є такі відомі музеї як Лувр, Версаль та Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Інтернет дає можливість потрапити і до італійських музеїв, які наразі зачинені для відвідувачів, зокрема таких як історична Амброзіанська бібліотека, міланський замок Сфорца та Музей дель Новеченто. За допомогою функції перегляду вулиць Google Street View можна "погуляти" залами галерей.

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