У випуску 3 квітня:

Нові обмеження в Україні: що заборонено робити під час карантину.

Рекордне безробіття у США, де найбільше інфікованих коронавірусом у світі - понад 250 тисяч.

Як Китай прицільно стежить за громадянами, щоби спинити епідемією. І як інші країні намагаються це повторити.

Шашлики із дотриманням соціальної дистанції - чи це можливо?

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