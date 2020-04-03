Що заборонено під час карантину в Україні - випуск новин 03.04.2020

  • 3 квітня 2020

У випуску 3 квітня:

  • Нові обмеження в Україні: що заборонено робити під час карантину.
  • Рекордне безробіття у США, де найбільше інфікованих коронавірусом у світі - понад 250 тисяч.
  • Як Китай прицільно стежить за громадянами, щоби спинити епідемією. І як інші країні намагаються це повторити.
  • Шашлики із дотриманням соціальної дистанції - чи це можливо?

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