Коронавірус в Україні: кількість виявлених випадків перевищила тисячу

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Станом на вечір 3 квітня в Україні лабораторно підтвердили 1072 випадки коронавірусної інфекції

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що рівень летальності від коронавірусу в Україні становить 2,4%.

За його словами, зараз рівень летальності у світі складає 5,2%.

"До порівняння, в Німеччині - це 1,3%, в Італії - 12%, в Іспанії - 9,2%", - повідомив головний санітарний лікар.

Через поширення вірусу Кабінет міністрів вирішив посилити карантинні заходи в Україні.

Оновлений список обмежень на час карантину опубліковано сьогодні.

Тепер українцям заборонили:

Перебувати у громадських місцях без респіратора чи маски (можна - саморобній). Заборона починає діяти з 6 квітня. Ходити по вулицях більше, ніж вдвох. Виняток - супровід дітей до 14 років батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями або повнолітніми родичами. Ще виняток - службова необхідність. Починає діяти з 6 квітня. Дітям до 14 років - перебувати у громадських місцях без супроводу батьків, опікунів чи дорослих родичів. Відвідувати заклади освіти тим, хто навчається. Відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові зони та пляжі. Виняток - вигул собаки наодинці та "службова необхідність". Відвідувати спортивні і дитячі майданчики. Виходити на вулицю без документів, які посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. Самовільно залишати місця обсервації (ізоляції). Заборонені всі масові заходи: концерти, спортивні фестивалі, рекламні акції, релігійні заходи, соціальні збори і т.д. Дозволені лише заходи, потрібні для роботи органів влади, й лише за умови, що учасники будуть у масках чи респіраторах та дотримуватимуться протиепідемічних заходів. Заборонені всі заклади, які передбачають відвідувачів: ресторани, кафе, ТРЦ та інші розважальні об'єкти і заклади культури, фітнес-центри та решта закладів зі сфери торгівлі та побутового обслуговування. Ця заборона не поширюється на: продуктові магазини, автозаправки і магазини автозапчастин, аптеки, магазини з для тварин, сільськогосподарські магазини, магазини мобільного зв'язку і електронної техніки, всі фінансові установи (зокрема банки), заклади громадського харчування, які працюють з доставкою (але кур'єри мають бути у засобах захисту), заклади розміщення, де проживають медики і люди на обсервації. Також продовжать працювати інкасатори, техпідтримка, ремонт електроніки, пошта та ряд інших інфраструктурно важливих об'єктів. Заборонені "маршрутки" та автобуси (регулярні і нерегулярні) у містах, а також приміські маршрути, маршрути між містами та областями. При цьому, не заборонено їздити власними легковими авто, також службовими машинами, а також перевозити медиків, працівників продуктових магазинів, правоохоронців і військових тощо. При цьому всі пасажири повинні мати маски чи респіратори, а їхня кількість у транспорті не може бути більшою від кількості місць для сидіння. Заборона метро у Києві, Харкові і Дніпрі. Заборона всіх пасажирських поїздів: приміських, регіональних і дальніх. Дозволяються лише окремі потяги у спеціальних випадках. Заборонено відвідувати заклади паліативної допомоги та соцзахисту, тобто будинки літніх людей та інтернати. Заборонено відвідувати пункти, де тримають мігрантів. Також уряд запровадив низку обмежень на відключення газо- і електропостачання для ключових інфраструктурних об'єктів у сфері теплогенерації та електроенергії.

Всі нові норми (наприклад, про паспорт) почнуть діяти з дня офіційної публікації - в уряді пояснили BBC News Україна, що це має статися завтра.

Водночас окремі заборони (ходити по вулиці без масок чи більше, ніж удвох) вступлять у силу з 6 квітня.

Всі заборони, відповідно до документу, діятимуть до 24 квітня.

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