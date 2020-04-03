Коронавірус в Україні: кількість виявлених випадків перевищила тисячу

  • 3 квітня 2020
Лікарі Копирайт изображения Getty Images

Станом на вечір 3 квітня в Україні лабораторно підтвердили 1072 випадки коронавірусної інфекції

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що рівень летальності від коронавірусу в Україні становить 2,4%.

За його словами, зараз рівень летальності у світі складає 5,2%.

"До порівняння, в Німеччині - це 1,3%, в Італії - 12%, в Іспанії - 9,2%", - повідомив головний санітарний лікар.

Через поширення вірусу Кабінет міністрів вирішив посилити карантинні заходи в Україні.

Оновлений список обмежень на час карантину опубліковано сьогодні.

Тепер українцям заборонили:

  1. Перебувати у громадських місцях без респіратора чи маски (можна - саморобній). Заборона починає діяти з 6 квітня.
  2. Ходити по вулицях більше, ніж вдвох. Виняток - супровід дітей до 14 років батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями або повнолітніми родичами. Ще виняток - службова необхідність. Починає діяти з 6 квітня.
  3. Дітям до 14 років - перебувати у громадських місцях без супроводу батьків, опікунів чи дорослих родичів.
  4. Відвідувати заклади освіти тим, хто навчається.
  5. Відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові зони та пляжі. Виняток - вигул собаки наодинці та "службова необхідність".
  6. Відвідувати спортивні і дитячі майданчики.
  7. Виходити на вулицю без документів, які посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.
  8. Самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).
  9. Заборонені всі масові заходи: концерти, спортивні фестивалі, рекламні акції, релігійні заходи, соціальні збори і т.д. Дозволені лише заходи, потрібні для роботи органів влади, й лише за умови, що учасники будуть у масках чи респіраторах та дотримуватимуться протиепідемічних заходів.
  10. Заборонені всі заклади, які передбачають відвідувачів: ресторани, кафе, ТРЦ та інші розважальні об'єкти і заклади культури, фітнес-центри та решта закладів зі сфери торгівлі та побутового обслуговування. Ця заборона не поширюється на: продуктові магазини, автозаправки і магазини автозапчастин, аптеки, магазини з для тварин, сільськогосподарські магазини, магазини мобільного зв'язку і електронної техніки, всі фінансові установи (зокрема банки), заклади громадського харчування, які працюють з доставкою (але кур'єри мають бути у засобах захисту), заклади розміщення, де проживають медики і люди на обсервації. Також продовжать працювати інкасатори, техпідтримка, ремонт електроніки, пошта та ряд інших інфраструктурно важливих об'єктів.
  11. Заборонені "маршрутки" та автобуси (регулярні і нерегулярні) у містах, а також приміські маршрути, маршрути між містами та областями. При цьому, не заборонено їздити власними легковими авто, також службовими машинами, а також перевозити медиків, працівників продуктових магазинів, правоохоронців і військових тощо. При цьому всі пасажири повинні мати маски чи респіратори, а їхня кількість у транспорті не може бути більшою від кількості місць для сидіння.
  12. Заборона метро у Києві, Харкові і Дніпрі.
  13. Заборона всіх пасажирських поїздів: приміських, регіональних і дальніх. Дозволяються лише окремі потяги у спеціальних випадках.
  14. Заборонено відвідувати заклади паліативної допомоги та соцзахисту, тобто будинки літніх людей та інтернати.
  15. Заборонено відвідувати пункти, де тримають мігрантів.
  16. Також уряд запровадив низку обмежень на відключення газо- і електропостачання для ключових інфраструктурних об'єктів у сфері теплогенерації та електроенергії.

Всі нові норми (наприклад, про паспорт) почнуть діяти з дня офіційної публікації - в уряді пояснили BBC News Україна, що це має статися завтра.

Водночас окремі заборони (ходити по вулиці без масок чи більше, ніж удвох) вступлять у силу з 6 квітня.

Всі заборони, відповідно до документу, діятимуть до 24 квітня.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

Новини на цю ж тему