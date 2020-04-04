Чи захищають саморобні маски від коронавірусу

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Маски для обличчя, рукавички та інші захисні засоби можуть допомогти зупинити поширення коронавірусу, але лише за правильних умов. Деякі люди роблять маски в домашніх умовах, але наскільки вони безпечні та ефективні?

Чому не всі носять маски?

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стверджує, що лише дві групи людей мають носити захисні маски, а саме:

хворі та ті, що мають симптоми;

здорові, якщо вони надають допомогу людині з підозрою на Covid-19.

Маски не рекомендують носити всім. І ось чому:

вони можуть забруднитися під час кашлю і чхання інших людей або під час надягання чи знімання

часте миття рук і соціальне дистанціювання - більш ефективні

вони можуть створити хибне відчуття безпеки

Вірус Covid-19 поширюється повітряним шляхом у вигляді крихітних крапель, що виділяє людина при кашлі та чханні. Ці інфіковані краплі можуть потрапити в організм через очі, ніс і рот або після дотику до забрудненого предмета чи поверхні.

Однак експерти ВООЗ наразі вивчають ефективність масового використання масок.

Чи захищають саморобні маски?

Копирайт изображения Reuters Image caption Нью-йоркцям радять прикривати обличчя шарфом або банданою, коли вони виходять на вулицю

Очікують, що незабаром уряд США офіційно рекомендує американцям прикривати обличчя шарфом або банданою, коли вони виходять на вулицю. Це стосується зон високого ризику інфікування.

Цю пораду вже отримали всі жителі Нью-Йорка, який є епіцентром спалаху коронавірусу в США.

"Це може бути шарф. Це може бути бандана або саморобна маска", - заявив у четвер мер міста Білл де Блазіо.

А от Британія проти таких кроків. Міністр охорони здоров'я Метт Генкок каже, що уряд дотримується медичних і наукових рекомендацій з використання масок.

Заступник головного санітарного лікаря Англії професор Джонатан Ван Там вважає, що носіння масок здоровими людьми не зменшує поширення хвороби у Британії.

"Наразі більш важливо дотримуватись соціального дистанціювання", - говорить він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Жінка у саморобній масці, Бельгія

Від багаторазових тканинних масок також варто відмовитись, кажуть європейські консультанти, адже вони можуть навіть збільшити ймовірність зараження. Є також велика ймовірність того, що вірусні частки можуть проникати крізь тканину, стверджують науковці.

Однак, попри це, в інтернеті можна знайти безліч порад, як зробити маску для обличчя в домашніх умовах.

Під час виробництва масок необхідно дотримуватись вимог безпеки. В домашніх умовах, на відміну від офіційних закладів, це важко зробити і проконтролювати.

Яка маска краща?

Різні типи масок пропонують різні ступені захисту.

Найвищий ступінь захисту мають маски FFP3, N95 або FFP2 з респіратором, що фільтрує повітря.

Експерти не рекомендують масове використання цих масок. Вони призначені для медичних працівників, що перебувають у тісному контакті з хворими на коронавірус та мають найвищий ризик зараження.

Згідно з останніми рекомендаціями, медпрацівникам з низьким ризиком інфікування достатньо хірургічної маски.

Це стосується медичних працівників, що перебувають в межах одного метра від пацієнта з можливим або підтвердженим Covid-19, тобто персоналу лікарень, установ первинної медико-санітарної допомоги, швидкої допомоги, закладів громадського догляду та будинків для людей похилого віку.

Що ще може захистити від коронавірусу?

Ось ще кілька рекомендацій від Національної служби охорони здоров'я Великої Британії:

часто мийте руки з милом і водою - робіть це не менше 20 секунд

завжди мийте руки, коли повертаєтесь додому або приходите на роботу

користуйтесь гелем для дезінфекції рук, якщо мило і вода недоступні

під час кашлю або чхання прикривайте рот і ніс серветкою або рукавом (не руками)

відразу викидайте використані серветки у відро для сміття, а потім вимийте руки

не торкайтесь очей, носа або рота. Якщо в цьому є необхідність - переконайтеся, що ваші руки чисті.

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