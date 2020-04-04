Коронавірус в Україні: 1096 випадків, 28 людей померли

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Станом на ранок 4 квітня в Україні лабораторно підтвердили 1096 випадків коронавірусної інфекції.

За добу додалося 154 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Загалом за час спалаху 28 людей померли, 23 пацієнти одужали, додають у відомстві.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що рівень летальності від коронавірусу в Україні становить 2,4%.

Заразом рівень летальності у світі, за його даними, складає 5,2%.

З 4 квітня в Україні уряд суттєво посилив карантинні заходи.

Зокрема, заборонено відвідувати парки, сквери та спортивні майданчики, заборонено перебувати без супроводу на вулиці дітям до 14 років.

Також потрібно мати при собі документи.

З 6 квітня набуде чинності заборона ходити по вулиці більш як двом особам та відвідувати громадські місця без маски.

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