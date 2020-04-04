Коронавірус в Україні: 1096 випадків, 28 людей померли
Станом на ранок 4 квітня в Україні лабораторно підтвердили 1096 випадків коронавірусної інфекції.
За добу додалося 154 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Загалом за час спалаху 28 людей померли, 23 пацієнти одужали, додають у відомстві.
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Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що рівень летальності від коронавірусу в Україні становить 2,4%.
Заразом рівень летальності у світі, за його даними, складає 5,2%.
З 4 квітня в Україні уряд суттєво посилив карантинні заходи.
Зокрема, заборонено відвідувати парки, сквери та спортивні майданчики, заборонено перебувати без супроводу на вулиці дітям до 14 років.
Також потрібно мати при собі документи.
З 6 квітня набуде чинності заборона ходити по вулиці більш як двом особам та відвідувати громадські місця без маски.
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