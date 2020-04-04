Хроніки коронавірусу: Трамп відмовився від маски, в Китаї — жалоба

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Кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 1,1 мільйона. З них понад 226 тис. людей одужали, померли майже 59 тис.

У лідерах за кількістю хворих — США, де зафіксували понад 278 тис. випадків. За ними йдуть Італія та Іспанія, де виявили понад 119 тисяч заражень.

У цих же країнах найбільше летальних випадків. У Італії кількість загиблих наближається до 15 тисяч, у Іспанії перевалила за 11 тисяч., в США — близько 7 тисяч смертей, у Франції - 6,5 тисяч.

Трамп відмовився від маски

У США громадянам рекомендували носити маски або закривати обличчя тканиною. Зокрема, цій темі значну увагу присвятив президент США Дональд Трамп під час брифінгу в п'ятницю.

Втім, сам американський президент заявив, що він маску носити не збирається.

"Це добровільно. Хтось буде це робити, хтось ні. Я не думаю, що сам буду носити", - сказав президент США.

Жалоба в Китаї

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У суботу Китай вшанував пам'ять понад 3,3 тис. загиблих від коронавірусу, в тому числі 14 медиків, які загинули, виконуючи свої обов'язки.

О 10 ранку за місцевим часом по всій країні оголосили три хвилини мовчання.

Після цього почали сигналити автомобілі, потяги та кораблі, у містах зазвучали сирени повітряної тривоги.

В Ухані, звідки і розпочалася світова пандемія, о 10 ранку на всіх світлофорах увімкнули червоне світло, весь транспорт зупинився.

Pink перехворіла на Covid-19

Американська співачка Pink зізналась в своєму Instagram, що вона та її трирічний син Джеймсон перехворіли на коронавірус.

За її словами, госпіталізація не знадобилася. Родина була в ізоляції та лікувалася вдома.

"Лише кілька днів тому ми пройшли повторну перевірку, і тепер, на щастя, тести негативні", - повідомила вона.

Співачка наголосила, що тестування повинне бути більш доступним для всіх верств населення.

"Ця хвороба є серйозною та реальною. Люди повинні знати, що хвороба вражає молодих і старих, здорових і нездорових, багатих і бідних", - заявила вона, пообіцявши виділити 500 тис. доларів на допомогу у боротьбі з коронавірусом.

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