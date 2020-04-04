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Помер 73-річний Іван Вакарчук, колишній ректор Львівського національного університету імені Івана Франка та колишній міністр освіти.

Цю інформацію BBC News Україна підтвердили в пресслужбі Львівської міської ради.

"На прохання родини похорон Івана Олександровича відбудеться камерно. Поховають на Личаківському кладовищі", - пізніше написав в Facebook мер Львова Андрій Садовий.

Причини смерті не уточнюють, у пресслужбі партїі "Голос" BBC News Україна зазначили, що Іван Вакарчук помер "після кількох років хвороби".

Іван Вакарчук - видатний український фізик та громадський діяч.

З 1990 до 2013 був ректором ЛНУ, три роки - з 2007 до 2010 - очолював Міністерство освіти. За його каденції відбулися серйозні реформи вищої освіти в Україні.

"З того часу освіта зазнала ще реформ на краще, але розворушити цю застиглу систему зміг саме Вакарчук. "Фізик твердого діла" - так назвали його тоді медіа, і тут не було перебільшень", - написав Володимир Вятрович у Facebook.

Вакарчук також батько Святослава Вакарчука, лідера гурту "Океан Ельзи" та партії "Голос", депутата Верховної Ради.

Син вченого також прокоментував смерть батька в соцмережах.

"Сьогодні не стало мого найближчого друга. Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще, ніж будь-хто на цій Землі. Не стало люблячого чоловіка і батька, і дідуся... Дякую тобі, тато... люблю тебе, і завжди буду любити...", - написав Святослав Вакарчук.

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