Чи можна ходити по вулиці без маски: уряд роз'яснив усі нові заборони

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Кабінет міністрів на засіданні 2 квітня запровадив нові жорсткі карантинні заходи, а в 4 квітня оприлюднив роз'яснення нововведень.

Згідно з новими правилами, вже з суботи українцям заборонили відвідувати парки і сквери, виходити на вулицю без документів.

З понеділка не можна буде відвідувати громадські місця без маски та виходити на вулицю більш як двом особам.

Втім, нові правила викликали безліч питань - хто саме контролюватиме дотримання правил, яке покарання за порушення карантину, чи доведеться носити маски на вулицях постійно.

Тож у суботу уряд оприлюднив роз'яснення нововведень.

Чи можна ходити по вулиці без маски?

Уряд зазначає, що у масці потрібно бути лише у громадських місцях.

Вулиці здебільшого до громадських місць не належать, але у Кабміні наголосили, що з цього правила є винятки, наприклад у Києві до громадських місць належить 50-метрова зона навколо зупинок транспорту.

"Ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце", - йдеться в повідомленні.

Що таке громадське місце?

У Кабміні нагадали, що, за законом, громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату.

Зокрема, до громадських місць відносяться під'їзди, підземні переходи, стадіони, парки, сквери, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи тощо.

Уряд окремо наголосив, що в деяких містах до громадських місць можуть відноситись додаткові зони.

Зокрема, в Києві до громадських місць належать також:

зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них

церкви та 50-метрова зона навколо них

заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки

кінотеатри та прилегла до них територія.

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Навіщо носити з собою документи, що посвідчують особу?

В Кабміні пояснюють, що завдяки документам можна перевірити, чи не мусить людина бути на самоізоляції або в обсервації. Також це дасть можливість правоохоронцям застосовувати адміністративну відповідальність щодо порушників правил карантину.

Яка відповідальність за порушення правил карантину? За що штрафуватимуть?

В уряді підкреслюють, що за порушення карантину - наприклад за відсутність маски у громадському місці чи похід в парк - українця можуть оштрафувати.

Штраф складає від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

Якщо поліція чи Нацгвардія вирішить, що ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути навіть кримінальна відповідальність.

Чи закривають церкви під час карантину?

Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені.

"Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину", - йдеться в повідомленні.

Чи можна ходити по вулиці втрьох?

Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток - супроводження дітей незалежно від їхньої кількості.

В якому випадку людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю?

Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома, зазначають в Кабміні.

Адже вони належать до групи підвищеного ризику, відтак потребують самоізоляції.

А якщо про людей похилого віку нема кому подбати?

Люди на самоізоляції, крім тих, у кого вже підтвердили коронавірус, у виняткових випадках можуть відвідувати магазини та інші місця торгівлі.

Але тільки якщо вони не далі як за два кілометри від місця самоізоляції.

Крім того, місцева влада має подбати про соціальних супровід людей похилого віку та громадян з інвалідністю, про яких нікому подбати.

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Чи можна буде гуляти навколо будинку?

В уряді запевняють, що гуляти навколо будинку можна.

Але все одно не можна збиратись у компанії більше двох людей, заходити в парки і сквери поблизу.

Чи можна гуляти на вулиці з дітьми?

Гуляти з дітьми можна, на такі прогулянки не поширюється обмеження - не більше двох людей на вулиці.

Дітям до 14 років без дорослих перебувати на вулиці не можна.

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Чи можна ходити в парк чи сквер?

Ні, відтепер - не можна, підкреслюють в уряді.

Під забороною відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон.

Виняток роблять лише для тих, хто гуляє з собакою по одному або виконує службове завдання.

Як тепер вигулювати домашніх тварин?

На вулиці ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.

Чи мають магазини, банки та аптеки забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами?

В уряді підкреслюють, що ні магазини, ні інші установи, що продовжують роботу, не повинні видавати відвідувачам маски.

Вони мають лише контролювати, щоб відвідувачі були у масках та респіраторах.

А маски громадяни повинні добути самі.

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