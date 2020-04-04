Горить Чорнобильська зона, рятувальники залучили авіацію

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У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва палає ліс.

Площа пожежі становить 20 гектарів, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про займання надійшло о 13:22 4 квітня.

Для гасіння пожежі залучили авіацію.

Після 14:00 з Ніжина до місця займання вилетіли два літаки АН-32П, згодом до них приєднався гелікоптер МІ-8.

Всього до гасіння пожежі залучили понад 90 вогнеборців та 18 одиниць техніки.

"Труднощі гасіння полягають у тому, що на окремих ділянках підвищений радіаційний фон", - зазначають в ДСНС.

Втім, рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

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