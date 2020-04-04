Горить Чорнобильська зона, рятувальники залучили авіацію
У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва палає ліс.
Площа пожежі становить 20 гектарів, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про займання надійшло о 13:22 4 квітня.
Для гасіння пожежі залучили авіацію.
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Після 14:00 з Ніжина до місця займання вилетіли два літаки АН-32П, згодом до них приєднався гелікоптер МІ-8.
Всього до гасіння пожежі залучили понад 90 вогнеборців та 18 одиниць техніки.
"Труднощі гасіння полягають у тому, що на окремих ділянках підвищений радіаційний фон", - зазначають в ДСНС.
Втім, рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.
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