Коронавірус в Україні: підтвердили 1251 випадок, 32 людини померли

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Станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтвердили 1251 випадок коронавірусної інфекції, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Загалом протягом 4 квітня у вірусологічній лабораторії дослідили 1367 зразків, додають у центрі.

Найбільше підтверджених випадків захворювання у Києві - 225, далі йдуть Чернівецька (220) та Тернопільська (160) області.

Усього у країні зафіксували 32 летальних випадків від COVID-19 - померли 11 чоловіків та 21 жінка.

Одужали від коронавірусної інфекції в Україні 25 людей.

У МОЗ кажуть, що 84% померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. Переважна більшість померлих були старше 50 років.

З 4 квітня в Україні уряд суттєво посилив карантинні заходи.

Зокрема, заборонено відвідувати парки, сквери та спортивні майданчики, заборонено перебувати без супроводу на вулиці дітям до 14 років.

Також потрібно мати при собі документи.

З 6 квітня набуде чинності заборона ходити по вулиці більш як двом особам та відвідувати громадські місця без маски.

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