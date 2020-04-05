Хроніки коронавірусу: буде найважчий тиждень і багато смертей, каже Трамп

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Президент США Дональд Трамп порадив американцям готуватися до "найважчого тижня" пандемії коронавірусу, тоді як у суботу в штаті Нью-Йорк зафіксували рекордну кількість смертей за день - 630.

Тим часом, в Італії й Іспанії кількість смертей і нових заражень почала поступово знижуватись.

В Україні на ранок неділі зафіксували 1251 випадок коронавірусної хвороби, 32 людини померли.

Загалом у світі вже померли понад 60 000 людей, понад 1,1 мільйона інфіковані, свідчать дані американського Університету Джона Гопкінса.

"Будуть смерті"

Президент США Дональд Трамп порадив американцям готуватися до "найважчого тижня" пандемії, спрогнозувавши зростання смертності.

"Будуть смерті", - сказав він на своєму щоденному брифінгу, похмуро оцінивши перебіг подій у наступні дні.

Найбільш постраждалим штатам він пообіцяв виділити більше медичних засобів та допомогу військових.

"Це, мабуть, буде найважчий тиждень, - між цим тижнем і наступним. На жаль, смерті буде дуже багато, але набагато менше смерті, ніж якби ми цього не зробили (обмежувальні заходи. - Ред.), але буде смерть", - сказав пан Трамп.

Тим не менше, на Великдень він запропонував послабити рекомендації щодо соціальної дистанції.

"Ми повинні відкрити нашу країну знову, - сказав він. - Ми не хочемо, аби це тривало місяцями, місяцями та місяцями".

Кількість підтверджених випадків інфікування у США перевищила 300 000, що є найвищим показником у світі.

Станом на суботу в США померли майже 8 500 людей із Covid-19, найбільше - у штаті Нью-Йорк, який є епіцентром спалаху.

У суботу в цьому штаті зафіксував ще 630 смертей від коронавірусу. Зараз у штаті майже стільки ж випадків коронавірусної хвороби (понад 113 000), як у всій Італії.

Іспанія, схоже, вже перетнула пік

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна "близька до проходження піку інфекцій", оскільки кількість смертей падає другий день поспіль.

Пан Санчес також продовжив обмежувальні заходи в країні до 25 квітня, заявивши, що вони рятують життя людей.

"Це - найскладніші дні нашого життя", - сказав він у зверненні до нації, оголосивши про продовження обмежень на два тижні.

Напередодні в країні зафіксували 809 смертей - найнижчий денний показник за увесь тиждень.

Загалом в країні померли 11 744 людей із коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження по країні - 124 736, і цей показник зараз вищий, ніж в Італії.

Королева звернеться до британців

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Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у неділю виступить із телезверненням до британців.

Вона дуже рідко виступає зі спеціальними зверненнями до нації у часи криз. Це буде лише четвертий такий випадок за її 68-річне правління.

Королева наголосить на великому значенні самодисципліни та рішучості під час пандемії коронавірусу.

Вона також визнає горе, біль та фінансові труднощі, з якими стикаються британці.

"Це часи дестабілізації в житті нашої країни: дестабілізації, яка принесла комусь горе, багатьом - фінансові труднощі і величезні зміни в повсякденному житті всіх нас", - скаже королева.

Звернення знімав один оператор у захисному вбранні, а решта технічного персоналу перебувала в іншій кімнаті.

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