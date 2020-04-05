Що і де горить в Україні

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За останню добу в Україні побільшало повідомлень про пожежі на різних об'єктах. У районі ЧАЕС, де напередодні сталася лісова пожежа, триває тління, на Хрещатику в Києві майже всю ніч гасили пожежу в кабельному тунелі, а кияни скаржаться на різкий запах диму.

Пожежа у зоні відчуження

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У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення біля Котовського лісництва напередодні запалав ліс.

Станом на 7:00 неділі відкритого вогню вже нема, повідомили в ДСНС. Однак досі тліють окремі осередки, додали там.

Авіація проводить повітряну розвідку.

Зранку неділі до зони вилетіло вже два літаки ДСНС.

Верхова лісова пожежа виникла на площі 20 га, однак рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

Пожежа в Києві

Копирайт изображения https://www.dsns.gov.ua/ Image caption Через велику напругу електричних кабелів неможливо було одразу почати гасити пожежу

У Києві майже всю ніч гасили пожежу електричного обладнання в переході на Хрещатику - загорівся кабельний тунель, розповів мер Києва Віталій Кличко.

Оскільки кабелі були під напругою, це значно ускладнило гасіння.

Однак зранку в неділю в ДСНС повідомили, що пожежу ліквідували.

Причини загоряння поки що невідомі.

Через неї від електропостачання були відімкнені деякі вулиці у центрі Києва.

"Для ліквідації надзвичайної ситуації було задіяно 10 одиниць пожежної техніки та близько 40 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві", - розповіли в ДСНС.

Що з повітрям у Києві?

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Ще з ночі мешканці міста почали жалітися на запах горіння. Хтось почав це пов'язувати із пожежею в ЧАЕС, хтось - згадував про пожежу на Хрещатику.

У ДСНС повідомили, що повітря в столиці загазоване через відсутність вітру та "підвищену температуру в приземному шарі".

"Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі", - розповіли там.

Зазвичай у другій половині дня ситуація стабілізується, кажуть там.

Однак попереджають, що у найближчі кілька днів варто чекати її повторення.

Чи перевищений радіаційний фон?

У з в'язку з пожежею в Чорнобильській зоні, Сектор радіаційного контролю Держекоінспекції Столичного округу заміряв радіаційний фон.

"В епіцентрі пожежі, звісно, перевищення 0,3-2,7 мЗв при нормі 0.1-0.2 мЗв", - повідомив у фейсбуку Сергій Волков, очільник Держекоінспекції Столичного округу.

А в Києві станом на ранній ранок неділі показники замірів - в нормі, зазначив він.

Він також додав, що зараз пожежі тривають по всій Київській області, тому якість повітря погіршується.

Що ще горіло на Київщині?

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За останню добу на Київщині довелося ліквідовувати 129 пожеж, які виникли у лісах та в полях.

"Найзапеклішу боротьбу з полум'ям вели Білоцерківський, Сквирський, Кагарлицький, Володарський, Тетіївський, Баришівський, Ставищенський райони", - повідомили в ДСНС.

Пожежі ліквідували в екосистемах на загальній площі у майже 170 гектарів, кажуть там і додають:

"Статистика пожеж дуже лякає, тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає жителів і гостей Київщини суворо дотримуватися правил пожежної безпеки".

У Броварах горіла меблева фабрика

В ніч на неділю надійшло повідомлення про пожежу меблевої фабрики в Броварах на Київщині.

На території меблевої фабрики "Мебліссімо" горіли дерев'яні піддони та три вантажні автомобілі Mercedes, розповіли в ДСНС.

Вогонь також перекинувся будівлі, розташовані поруч.

До 7-ї ранку пожежу повністю ліквідували. Про жертви і постраждалих повідомлень немає

В Умані горів готель

У Черкаській області в ніч на неділю вигоріла частина готельно-ресторанного комплексу "Хуторок Слобода" в Умані.

Ліквідувати пожежу вдалося лише через 3 години - майже о 4-й ночі, розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Жертв і постраждалих немає.

Вогонь знищив дерев'яну двоповерхову будівлю кафе, одноповерхову будівлю кухні і вісім дерев'яних альтанок.

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