Коронавірус: Києво-Печерська лавра на карантині, монахам і наміснику зробили тест

Копирайт изображения УНІАН Image caption Митрополит УПЦ МП Павло закликав людей ходити до храму

У Києво-Печерській лаврі провели тестування на коронавірус братії монастиря, а також її намісника митрополита Павла.

Як повідомила пресслужба УПЦ МП, настоятель лаври також пройшов медичний огляд.

Результати тестування на коронавірус мають стати відомими "найближчим часом".

Також усі приміщення лаври обробили дезінфікуючими речовинами.

Наразі пресслужба не коментує повідомлення ЗМІ про можливий позитивний результат тесту в намісника.

Пресслужба лаври також повідомила, що на період карантину богослужіння там будуть проводити у закритому режимі без допуску до храмів вірян. Богослужіння будуть показувати в інтернеті.

Раніше намісник лаври закликав вірян ходити до храму і не боятись коронавірусу.

Києво-Печерська лавра є однією з найбільших православних святинь України.

Вона перебуває в користуванні УПЦ Московського патріархату.

Копирайт изображения lavra.ua Image caption Владика Павло і монахи 31 березня

"Моліться, постіться, ходіть у храм"

13 березня на YouTube каналі Києво-Печерської лаври з'явилося відеозвернення митрополита УПЦ МП Павла під назвою "Карантин: чи скасують богослужіння".

У ньому настоятель заявив, що "найстрашніша епідемія - це гріх, який руйнує людську природу".

"Не бійтесь нічого, не жахайтеся подій, які йдуть, - а вони будуть, і буде ще гірше, якщо ми не покаємося", - наголосив владика Павло.

"Від нас сьогодні потрібне єдине: моліться, постіться, ходіть у храм, причащайтесь і причащайте дітей маленьких. Не дивіться: старше покоління чи молодше. Всі поспішайте до храму", - закликав священник.

Він також розкритикував "укази безумних велінь, щоб сьогодні не ходили до храмів".

"Ми живемо у вільній, як називають сьогодні, демократичній країні. І ніхто не має права змусити мене не ходити до храму", - відзначив митрополит Павло.

Він також запевнив, що не дозволить закрити Києво-Печерську лавру: "Ми будемо ходити хресними ходами, будемо цілодобово молитися".

Сам Павло ще 31 березня брав участь у постригу монахів лаври.

Влада Молдови раніше повідомила, що у групи паломників до Почаївської лаври після повернення додому виявили коронавірус.

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