Коронавірус: у Києво-Печерській лаврі четверо хворих
У Києво-Печерській лаврі провели тестування на коронавірус братії монастиря, а також її наміснику митрополиту Павлу.
У чотирьох з них виявили коронавірус. Однак чи є серед них намісник, невідомо.
"За минулу добу ще 22 киянина захворіли на коронавірус. Чотири випадки захворювання - в Києво-Печерській Лаврі", - повідомив міський голова Віталій Кличко.
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4 квітня пресслужба лаври повідомила про тестування монахів монастиря та намісника.
Результати тестування на коронавірус, як вказували у лаврі, мають стати відомими "найближчим часом".
Також усі приміщення лаври обробили дезінфікуючими речовинами.
Наразі пресслужба не коментує повідомлення ЗМІ про можливий позитивний результат тесту в намісника.
Там також повідомили, що на період карантину богослужіння будуть проводити у закритому режимі без допуску до храмів вірян. Богослужіння будуть показувати в інтернеті.
Перед тим намісник лаври закликав вірян ходити до храму і не боятись коронавірусу.
Києво-Печерська лавра є однією з найбільших православних святинь України.
Вона перебуває в користуванні УПЦ Московського патріархату.
"Моліться, постіться, ходіть у храм"
13 березня на YouTube каналі Києво-Печерської лаври з'явилося відеозвернення митрополита УПЦ МП Павла під назвою "Карантин: чи скасують богослужіння".
У ньому настоятель заявив, що "найстрашніша епідемія - це гріх, який руйнує людську природу".
"Не бійтесь нічого, не жахайтеся подій, які йдуть, - а вони будуть, і буде ще гірше, якщо ми не покаємося", - наголосив владика Павло.
"Від нас сьогодні потрібне єдине: моліться, постіться, ходіть у храм, причащайтесь і причащайте дітей маленьких. Не дивіться: старше покоління чи молодше. Всі поспішайте до храму", - закликав священник.
Він також розкритикував "укази безумних велінь, щоб сьогодні не ходили до храмів".
"Ми живемо у вільній, як називають сьогодні, демократичній країні. І ніхто не має права змусити мене не ходити до храму", - відзначив митрополит Павло.
Він також запевнив, що не дозволить закрити Києво-Печерську лавру: "Ми будемо ходити хресними ходами, будемо цілодобово молитися".
Сам Павло ще 31 березня брав участь у постригу монахів лаври.
Влада Молдови раніше повідомила, що у групи паломників до Почаївської лаври після повернення додому виявили коронавірус.
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