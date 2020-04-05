У Росії чоловік застрелив п'ятьох людей за голосні розмови

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У Росії чоловік застрелив п'ятьох людей, що галасували під його вікнами, повідомляє агенція "РИА Новости" з посиланням на пресслужбу Слідчого комітету.

Стрілянина відбулась у селищі Єлатьма в Рязанській області.

За офіційною інформацією Слідчого комітету, конфлікт почався з того, що чоловік зі свого балкона зробив зауваження компанії молодих людей, які голосно розмовляли під його вікнами.

Потім між ними розпочалась суперечка, після якої підозрюваний взяв рушницю, вийшов на вулицю і почав стріляти.

В результаті загинули п'ятеро людей - четверо чоловіків і жінка. Того, хто стріляв, затримали. Проти нього порушили справу за статтею про вбивство двох і більше осіб.

Російське законодавство за такий злочин передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.

Раніше у МВС, яке займалося інцидентом до того, як матеріали передали до Слідчого комітету, повідомляли, що усі загиблі - сусіди стрілка, з якими він конфліктував і раніше. Слідчий комітет цю інформацію у своєму повідомленні не коментує.

Крім того, в МВС повідомляли, що двоє з п'яти загиблих були застрелені в квартирі, а не на вулиці. Джерело агентства "Інтерфакс" стверджувало, що спочатку підозрюваний прийшов у квартиру до гучних сусідів і влаштував стрілянину там, а потім почав стріляти по людях, які входили в під'їзд.

Стрілок спробував сховатися з місця події, але його затримала поліція неподалік будинку. Рушниці при ньому вже не було - як з'ясували пізніше, він залишив її вдома. Проте чоловік не заперечував, що вбив кількох людей.

Як зазначала поліція, затриманого доставили на допит до Слідчого комітету. Він психічно нездоровий і перебував на обліку в психіатра.

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