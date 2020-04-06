Карантин: які заборони діють з понеділка

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З 6 квітня в Україні офіційно вступають у силу ряд нових обмежень щодо того, як перебувати на вулиці.

Зокрема мова йде про дві заборони:

Ходити по вулицях більше, ніж вдвох. Виняток - супровід дітей до 14 років батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями або повнолітніми родичами. Інший виняток - службова необхідність.

Не можна перебувати у громадських місцях без вдягнутого респіратора чи маски. При цьому маски дозволяються саморобні.

BBC News Україна з'ясували, що саме правоохоронці розуміють під терміном "громадське місце".

"Громадське місце у розумінні поліції - це всі місця у публічному просторі, де можуть збиратись люди", - пояснили поліцейські.

"Умовно кажучи - вийшов з дому іти до магазину - ти вже у громадському місці. Фактично, це всі місця поза приватним житлом", - додають правоохоронці.

А Київрада у своїх рішеннях уточнила, що правило щодо обов'ґзкових масок і респіраторів поширюється і на прибудинкові ділянки (двори будинків).

Без масок не пускають у більшість магазинів та аптек.

Влада просить громадян залишатися вдома і не виходити без крайньої потреби.

Без документів не виходити

Крім того, з п'ятниці вже діє заборона виходити без документів.

Дослівно вона звучить так: "Заборонено перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус".

Також в Україні вже закриті всі парки, сквери, пляжі, дитячі і спортивні майданчики, а також ТРЦ і ресторани.

Дітям до 14 років заборонено виходити на вулицю без дорослих.

Між областями, а також на в'їзді до великих міст, таких як Київ, встановили блокпости, де вимірюють температуру всім, хто хоче заїхати.

При цьому, рух транспорту можуть взагалі перекрити.

"У разі погіршення епідемічної ситуації обмежити переміщення між областями", - йдеться у рішенні уряду.

А мер Києва Віталій Кличко допустив, що в місті можуть заборонити рух приватного автотранспорту, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.

"Якщо ми побачимо кратне збільшення кількості інфікованих, щоб інфекційного вибуху не було,.. ми однозначно будемо приймати більш жорсткі правила і може бути припинено взагалі пересування вулицями нашого міста приватним транспортом", - сказав він в ефірі телеканалу ZIK напередодні ввечері.

Всі заборни діятимуть до 24 квітня.

Водночас в уряді кажуть, що можуть продовжити карантин, якщо цього вимагатиме ситуація з поширенням корнавірусу.

Але прем'єр Денис Шмигаль у п'ятницю припустив можливість поступового послаблення карантину, якщо динаміка захворюваності почне знижуватися.

Наприклад, у кінці квітня можуть частково відновити рух громадського транспорту та дозволити ходити на роботу людям працездатного віку.

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