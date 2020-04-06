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Тигриця в зоопарку Нью-Йорка заразилася коронавірусом - це підтвердили аналізи.

Наразі це перший відомий випадок Covid-19, коли хвороба передалася від людини до тварини.

Малайська тигриця Надя живе у зоопарку Бронкса.

Припускають, що її міг заразити зоопрацівник, у якого не проявлялися симптоми Covid-19.

Натомість вони з'явилися у тигриці та шістьох інших "великих кішок" - у них почався сухий кашель.

"Це перший відомий нам випадок у світі, що людина заразила тварину і та захворіла", - розповів Пол Калле, головний ветеринар зоопарку, у коментарі Reuters.

Тепер він буде консультуватися з ветеринарами інших зоопарків про те, як може поширюватися Covid-19.

"Ми дуже ретельно перевірили кішку [Надю] і всю інформацію, яку ми отримаємо про Covid-19, точно додамо до світового вивчення цього нового коронавірусу", - відзначив Пол Калле у своїй заяві.

Одужають, але треба слідкувати

Симптоми проявилися у Надії, її сестри Азул та ще двох амурських тигрів і трьох африканських левів.

У зоопарку кажуть, що незабаром всі вони повністю одужають.

Ветеринари відзначають, що у тварин трохи знизився апетит, однак загалом стан нормальний.

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Тим не менше, вони ретельно слідкують за ними, адже ще невідомо, як саме вірус може впливати на різні види.

У зоопарку кажуть, що тварин заразив працівник, який доглядав за ними, і у якого на той момент не проявлялися симптоми COVID-19.

Загалом же всі зоопарки Нью-Йорка закриті з 16 березня.

Вважається, що коронавіруси спочатку розвинулися у тварин і вже потім передалися людині, як це сталося з SARS-CoV-2, що спричинив нинішню пандемію.

Утім, до цього часу незрозуміло, як вірус може передаватися від людини до тварини, адже зараз він поширюється передачею від людини до людини.

Тому через випадок із зараженням тигриці Наді постають нові питання щодо пандемії.

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