Коронавірус в Україні: 1319 хворих, помер священник

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За минулу добу в Україні зафіксовано 68 нових випадків зараження коронавірусом - кількість хворих зросла до 1319.

38 людей померло від COVID-19.

Водночас вже 28 хворих одужали.

За словами головного сантіарного лікаря Віктора Ляшка, за минулу добу померло шість людей, одужало троє.

Зокрема стало відомо про смерть священника із Заліщиків, в якого першого на Тернопільщині підтвердився діагноз COVID-19. Чоловік перебував у госпіталі, але в останні дні його стан погіршився.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

"Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус. Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер. Висловлюємо співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.

Найбільше хворих у Києві (234 випадки), у Чернівецькій області (220 випадків), на Тернопільщині (160 випадків) та Івано-Франківщині (116 випадків).

Віктор Ляшко нагадав, що у випадку появи симптомів COVID-19, перш за все, треба телефонувати своєму сімейному лікарю, а той вже ухвалює рішення про подальші дії і може зетелфонувати мобільній бригаді, що проводить аналізи.

"Займатися самолікуванням заборонено, оскільки це може призвести до несумісних з життям випадків", - наголосив лікар.

Він додав, що медики закликають всіх залишатися вдома.

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