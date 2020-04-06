Коронавірус в Україні: 1319 хворих, помер священник
За минулу добу в Україні зафіксовано 68 нових випадків зараження коронавірусом - кількість хворих зросла до 1319.
38 людей померло від COVID-19.
Водночас вже 28 хворих одужали.
За словами головного сантіарного лікаря Віктора Ляшка, за минулу добу померло шість людей, одужало троє.
Зокрема стало відомо про смерть священника із Заліщиків, в якого першого на Тернопільщині підтвердився діагноз COVID-19. Чоловік перебував у госпіталі, але в останні дні його стан погіршився.
Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
"Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священик, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус. Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер. Висловлюємо співчуття рідним", - йдеться у повідомленні.
Найбільше хворих у Києві (234 випадки), у Чернівецькій області (220 випадків), на Тернопільщині (160 випадків) та Івано-Франківщині (116 випадків).
Віктор Ляшко нагадав, що у випадку появи симптомів COVID-19, перш за все, треба телефонувати своєму сімейному лікарю, а той вже ухвалює рішення про подальші дії і може зетелфонувати мобільній бригаді, що проводить аналізи.
"Займатися самолікуванням заборонено, оскільки це може призвести до несумісних з життям випадків", - наголосив лікар.
Він додав, що медики закликають всіх залишатися вдома.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!