Хроніки коронавірусу: Борис Джонсон - у лікарні, а Трамп бачить "світло в кінцю тунелю"

Британського прем'єра Бориса Джонсона уночі госпіталізували - у нього досі підвищена температура та симптоми хвороби.

В Італії та Іспанії продовжує знижуватися кількість померлих за добу.

А в Україні зафіксовано 68 нових випадків зараження коронавірусом, кількість хворих зросла до 1319. 38 людей померло. Водночас вже 28 хворих одужали.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість заражених коронавірусом у світі - понад 1,1 млн людей (більшість - у Європі), майже 63 тисячі людей померли.

Борис Джонсон у лікарні

Прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона госпіталізували для "планового тестування" на коронавірус, повідомила його пресслужба.

Попри те, що коронавірус у Джонсона виявили понад тиждень тому, у нього зберігаються "стійкі симптоми" хвороби, зокрема підвищена температура.

У заяві Даунінг-стріт йдеться про те, що Борис Джонсон вдячний лікарям за їхню "неймовірно важку працю" і закликає громадян дотримуватися порад уряду й залишатися вдома.

За даними британських ЗМІ, Джонсона поклали в лікарню, розташовану всього за кілька хвилин пішки від резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10.

Замість Джонсона засідання надзвичайного комітету COBRA щодо ситуації з коронавірусом проведе керівник МЗС Домінік Раабе.

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"Світло в кінці тунелю" для США

Президент США Дональд Трамп вважає добрим знаком зниження темпу росту летальних випадків від коронавірусу у штаті Нью-Йорк.

"Ми починаємо бачити світло в кінці тунелю. І, сподіваюся, в недалекому майбутньому ми будемо дуже пишатися роботою, яку всі зробили", - сказав він.

У неділю Нью-Йорк, що є епіцентром спалаху коронавірусу в США, повідомив про зменшення кількості нових інфекцій та смертей.

Водночас Трамп попередив, що пік пандемії у США ще попереду.

За його словами, ще більше медиків та медичних виробів, зокрема масок та апаратів ШВЛ, надішлють до штатів, які найбільше потребують допомоги.

Оптимізму президента не поділяють деякі провідні американські експерти, зокрема і головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі: незадовго до брифінгу Трампа він говорив, що медики "з усіх сил намагаються взяти ситуацію під контроль".

Раніше американські медики прогнозували, що в результаті пандемії коронавірусу можуть померти до 240 тисяч американців, навіть попри жорсткий карантин.

У США підтверджено понад 337 тисяч випадків інфікування коронавірусом та вже майже 10 тисяч смертей.

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Італія та Іспанія минули пік

В Італії та Іспанії, двох країнах, які важко постраждали від пандемії Covid-19, кількість померлих за добу знижується вже щонайменше третій день поспіль.

В Іспанії за минулу добу померло 674 пацієнти з коронавірусом. Це на 135 менше, ніж у п'ятницю.

Загальна кількість смертей від Covid-19 в Іспанії - 12 418 людей, а загальна кількість підтверджених випадків зараження - 130 759.

Прем'єр-міністр Педро Санчес напередодні заявив, що країна "близька до проходження піку захворюваності" коронавірусом.

Санчес оголосив про продовження карантину до 25 квітня, заявивши, що ці заходи рятують життя, і додаткові два тижні карантину полегшать роботу медиків.

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За несплату ізоляції - депортація

Південна Корея депортувала жінку з Тайваню, яка відмовилася перебувати в карантинному закладі, повідомляє інформаційна агенція Yonhap.

Усі, хто повертається в країну з-за кордону, повинні відбути двотижневу самоізоляцію - або у себе вдома, або в установах, визначених урядом. Це коштує близько 81 долара в день.

Жінка погодилася на карантин, але відмовилась оплатити витрати. Увечері в неділю її депортували назад до Тайваню.

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Кашель заради розіграшу привів до суду

У Новій Зеландії чоловіка засудили за "образливу поведінку" після того, як він знімав себе на відео демонстративно кашляючи на інших людей у супермаркеті в Крайстчерчі.

38-річний Реймонд Кумбс пояснив, що він був п'яний і робив це як розіграш.

Пізніше він заявив, що шкодує про те, що зробив "дурний вчинок".

Поліція заарештувала його в суботу після того, як він опублікував відео у Facebook, де воно стало вірусним та викликало обурення.

Прем'єр-міністр Джасинда Ардерн назвала його "ідіотом".

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