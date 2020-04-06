Новини, серіали, спорт чи секс: чим займаються українці на карантині

Копирайт изображения Getty Images

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, щоб дослідити емоції та поведінку українців на карантині.

Його результати показали, що за період карантину значно зросла частота перегляду новин. Майже половина опитаних стала слідкувати за ним частіше, причому жінки роблять це активніше за чоловіків.

Водночас дослідження продемонструвало, що перегляд новин негативно впливає на емоційний стан людей: ті, хто почав більше дивитися новини, частіше за інших зазначали, що відчувають страх та здивування.

Фільми, серіали та прибирання

Третина опитаних зазначили, що стали частіше дивитися фільми та серіали, прибирати вдома, готувати їжу. І хоча більше куховарити стали жінки, чоловіки також почали робити це частіше, ніж до карантину.

Також більше часу на приготування їжі почали витрачати молоді люди до 40 років.

Близько чверті респондентів зазначили, що збільшили час на заняття саморозвитком, спілкування з рідними та близькими, сон, їжу та музику. Частіше за інших це роблять молоді люди віком 18-29 років.

Спорт, секс і алкоголь

Кожен п'ятий опитуваний почав частіше займатися своїм хобі, читати книги або ж займатися спортом - ним більш активно займаються чоловіки.

Також чоловіки більше часу, ніж зазвичай, витрачають на сон, алкоголь і секс. Особливо ті, які наразі не ходять на роботу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чоловіки стали більше займатися спортом

Молодь без прогулянок

Негативно карантин вплинув на прогулянки на свіжому повітрі - майже половина зазначили, що роблять зараз це рідше, ніж зазвичай.

Найбільше ці обмеження позначились на молодих людях до 40 років - вони згадували про них частіше, ніж представники інших вікових груп.

Також обмеження суттєво позначилися на спілкуванні з друзями: близько 40% опитаних заявили, що спілкуються з ними не так часто, як до карантину.

Що з емоціями?

Водночас серед базових емоцій опитані найчастіше відчувають радість та зацікавленість або хвилювання. Менш виражені - здивування, гнів, сум та страх. Ще менш виражені - відраза, почуття провини, сором і байдужість.

Дослідження також показало, що чоловіки відчувають більше негативних емоцій, зокрема байдужість, відразу та гнів. Водночас жіночий емоційний спектр двополюсний - вони частіше відчувають як позитивні, так і негативні емоції.

Результати опитування свідчать про негативний вплив на емоції алкоголю - ті, хто більше вживає алкоголю, частіше відчувають страх, неприязнь, гнів, здивування та сум.

Натомість ті, хто став частіше займатися сексом та робити онлайн-покупки, більше за інших відчувають здивування та радість і значно менше - сум.

А от ті, хто почав більше спати, також більше відчувають байдужість, відразу і гнів. Дослідники пояснюють це тим, що свідомість людини намагається вберегти її від стресу, тому сон "вимикає" на певний проміжок часу переживання, але не допомагає їх подолати.

Люди, які стали більше бувати на свіжому повітрі, частіше відчувають радість, але водночас у них підвищене почуття провини, пов'язане з карантинними обмеженнями.

Опитування провела Соціологічна група "Рейтинг" у співпраці з Національною дослідницькою мережею "POLLARIS" 1-2 квітня 2020 року.

У ньому взяли участь 1300 людей віком від 18 років.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!