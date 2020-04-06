Сам собі перукар. Як чоловіки стрижуться на карантині
- 6 квітня 2020
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Поки коронавірус шириться Україною і в країні панує карантин, люди змушені по-новому розв'язувати звичні проблеми.
Ми зібрала відео того, як українські чоловіки стригли самі себе в домашніх умовах. Перукарні в Україні не працюють із 17 березня.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.