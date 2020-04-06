Маски замість футболок – як швачки борються з коронавірусом

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Маски замість футболок – як швачки борються з коронавірусом

Раніше вони шили футболки, джинси та інший одяг, тепер – шиють маски. Приблизно 20 тисяч щодня.

Швачки підприємства у Рівному вважають, що так вони роблять свій внесок у боротьбу проти поширення коронавірусу.

З початком карантину підприємство зупинилося. Коли з’явилася потреба у масках для охоронців та інших служб, керівник вирішив пошити їх з власної трикотажної тканини та викликав на роботу швачок.

Не всі працівниці зголосилися повернутися - дехто через проблеми з транспортом, а дехто - через страх захворіти.

Згодом масок стало багато, і їх вирішили продавати, зважаючи на дефіцит в аптеках. До крамниці підприємства "Льонокомбінат Goldi" вишикувалася черга.