Коронавірус в Україні: майже 1,5 тис. хворих і 45 смертей
За останню добу кількість нових випадків коронавірусної хвороби в Україні збільшилась на 143 і досягла 1462 випадків COVID-19.
Напередодні зранку влада повідомляла про 1319 хворих.
Серед 143 нових хворих 32 - це медики. Сім людей з цих 143-х перебувають у критичному стані.
Всього в українських лікарнях перебувають майже 700 людей з коронавірусом.
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Кількість померлих від COVID-19 зросла з 38 станом на ранок 6 квітня до 45-ти людей.
Водночас вже 28 хворих одужали. У 521 людини в Україні зараз підозрюють коронавірус.
Жодного випадку не зареєстрували у Миколаївській області. Цей "феномен" будуть розслідувати, чи це справді так, розповів Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я.
Найбільше нових випадків хвороби зафіксували в Івано-Франківській області - 44. Найбільше хворих зараз у Києві - 253.
Загалом ситуація по Україні виглядає так:
- Вінницька область — 77 випадків;
- Волинська область — 34 випадки;
- Дніпропетровська область — 15 випадків;
- Донецька область — 10 випадків;
- Житомирська область — 11 випадків;
- Закарпатська область — 38 випадків;
- Запорізька область — 41 випадок;
- Івано-Франківська область — 160 випадків;
- Кіровоградська область — 53 випадки;
- м. Київ — 253 випадки;
- Київська область — 97 випадків;
- Львівська область — 29 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 30 випадків;
- Полтавська область — 12 випадків;
- Рівненська область — 40 випадків;
- Сумська область — 51 випадок;
- Тернопільська область — 168 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 13 випадків;
- Хмельницька область — 10 випадків;
- Чернівецька область — 247 випадків;
- Черкаська область — 62 випадки;
- Чернігівська область — 7 випадків.
З усіх хворих 54% - це жінки.
Україна готова проводити до 30 тисяч тестувань на добу, запевнив пан Ляшко. Але поки тестують до 1500 зразків в день, зазначив чиновник.
6 квітня зарнку стало відомо про смерть священника із Заліщиків, в якого першого на Тернопільщині підтвердився діагноз COVID-19. Чоловік перебував у госпіталі, але в останні дні його стан погіршився.
Вважається, що він був першим хворим в області.
Також 6 квітня офіційно підтвердили чотирьох хворих на коронавірус у Києво-Печерській лаврі, яка зачинилась на карантин.
Співробітники Нацполіції склали 192 адміністративних протоколи за порушення карантинних заходів.
МОЗ нагадує, що у випадку появи симптомів COVID-19, перш за все, треба телефонувати своєму сімейному лікарю, а той вже ухвалює рішення про подальші дії і може зетелфонувати мобільній бригаді, що проводить аналізи.
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