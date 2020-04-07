Коронавірус в Україні: майже 1,5 тис. хворих і 45 смертей

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За останню добу кількість нових випадків коронавірусної хвороби в Україні збільшилась на 143 і досягла 1462 випадків COVID-19.

Напередодні зранку влада повідомляла про 1319 хворих.

Серед 143 нових хворих 32 - це медики. Сім людей з цих 143-х перебувають у критичному стані.

Всього в українських лікарнях перебувають майже 700 людей з коронавірусом.

Кількість померлих від COVID-19 зросла з 38 станом на ранок 6 квітня до 45-ти людей.

Водночас вже 28 хворих одужали. У 521 людини в Україні зараз підозрюють коронавірус.

Жодного випадку не зареєстрували у Миколаївській області. Цей "феномен" будуть розслідувати, чи це справді так, розповів Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували в Івано-Франківській області - 44. Найбільше хворих зараз у Києві - 253.

Загалом ситуація по Україні виглядає так:

Вінницька область — 77 випадків;

Волинська область — 34 випадки;

Дніпропетровська область — 15 випадків;

Донецька область — 10 випадків;

Житомирська область — 11 випадків;

Закарпатська область — 38 випадків;

Запорізька область — 41 випадок;

Івано-Франківська область — 160 випадків;

Кіровоградська область — 53 випадки;

м. Київ — 253 випадки;

Київська область — 97 випадків;

Львівська область — 29 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 30 випадків;

Полтавська область — 12 випадків;

Рівненська область — 40 випадків;

Сумська область — 51 випадок;

Тернопільська область — 168 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 13 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 247 випадків;

Черкаська область — 62 випадки;

Чернігівська область — 7 випадків.

З усіх хворих 54% - це жінки.

Україна готова проводити до 30 тисяч тестувань на добу, запевнив пан Ляшко. Але поки тестують до 1500 зразків в день, зазначив чиновник.

6 квітня зарнку стало відомо про смерть священника із Заліщиків, в якого першого на Тернопільщині підтвердився діагноз COVID-19. Чоловік перебував у госпіталі, але в останні дні його стан погіршився.

Вважається, що він був першим хворим в області.

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Також 6 квітня офіційно підтвердили чотирьох хворих на коронавірус у Києво-Печерській лаврі, яка зачинилась на карантин.

Співробітники Нацполіції склали 192 адміністративних протоколи за порушення карантинних заходів.

МОЗ нагадує, що у випадку появи симптомів COVID-19, перш за все, треба телефонувати своєму сімейному лікарю, а той вже ухвалює рішення про подальші дії і може зетелфонувати мобільній бригаді, що проводить аналізи.

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