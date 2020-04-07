Коронавірус в Україні: майже 1,5 тис. хворих і 45 смертей

  • 7 квітня 2020
київ Копирайт изображения Getty Images

За останню добу кількість нових випадків коронавірусної хвороби в Україні збільшилась на 143 і досягла 1462 випадків COVID-19.

Напередодні зранку влада повідомляла про 1319 хворих.

Серед 143 нових хворих 32 - це медики. Сім людей з цих 143-х перебувають у критичному стані.

Всього в українських лікарнях перебувають майже 700 людей з коронавірусом.

Кількість померлих від COVID-19 зросла з 38 станом на ранок 6 квітня до 45-ти людей.

Водночас вже 28 хворих одужали. У 521 людини в Україні зараз підозрюють коронавірус.

Жодного випадку не зареєстрували у Миколаївській області. Цей "феномен" будуть розслідувати, чи це справді так, розповів Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували в Івано-Франківській області - 44. Найбільше хворих зараз у Києві - 253.

Загалом ситуація по Україні виглядає так:

  • Вінницька область — 77 випадків;
  • Волинська область — 34 випадки;
  • Дніпропетровська область — 15 випадків;
  • Донецька область — 10 випадків;
  • Житомирська область — 11 випадків;
  • Закарпатська область — 38 випадків;
  • Запорізька область — 41 випадок;
  • Івано-Франківська область — 160 випадків;
  • Кіровоградська область — 53 випадки;
  • м. Київ — 253 випадки;
  • Київська область — 97 випадків;
  • Львівська область — 29 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 30 випадків;
  • Полтавська область — 12 випадків;
  • Рівненська область — 40 випадків;
  • Сумська область — 51 випадок;
  • Тернопільська область — 168 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 13 випадків;
  • Хмельницька область — 10 випадків;
  • Чернівецька область — 247 випадків;
  • Черкаська область — 62 випадки;
  • Чернігівська область — 7 випадків.

З усіх хворих 54% - це жінки.

Україна готова проводити до 30 тисяч тестувань на добу, запевнив пан Ляшко. Але поки тестують до 1500 зразків в день, зазначив чиновник.

6 квітня зарнку стало відомо про смерть священника із Заліщиків, в якого першого на Тернопільщині підтвердився діагноз COVID-19. Чоловік перебував у госпіталі, але в останні дні його стан погіршився.

Вважається, що він був першим хворим в області.

Також 6 квітня офіційно підтвердили чотирьох хворих на коронавірус у Києво-Печерській лаврі, яка зачинилась на карантин.

Співробітники Нацполіції склали 192 адміністративних протоколи за порушення карантинних заходів.

МОЗ нагадує, що у випадку появи симптомів COVID-19, перш за все, треба телефонувати своєму сімейному лікарю, а той вже ухвалює рішення про подальші дії і може зетелфонувати мобільній бригаді, що проводить аналізи.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

Також на цю тему

Новини на цю ж тему