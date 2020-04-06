Карантин: дружина не пустила додому чоловіка, який повернувся з-за кордону
У Тернополі дружина відмовилася пускати додому свого чоловіка, який повернувся з-за кордону, повідомляють у поліції Тернопільщини.
Як розповідають правоохоронці, чоловік приїхав із заробітків у Польщі і збирався самоізолюватися вдома. Проте додому так і не потрапив.
Він заночував на вулиці, а наступного дня звернувся до поліції. Ті направили чоловіка в один із медичних закладів, де він тепер і проходить самоізоляцію.
Він буде там упродовж наступних двох тижнів.
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Коронавірус в Україні
Станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксували 1 319 офіційно підтверджених випадків коронавірусу. 38 людей померли, 28 одужали.
Найгірша ситуація за кількістю хворих - у Києві (234 випадки), Чернівецькій області (220 випадків), на Тернопільщині (160 випадків) та Івано-Франківщині (116 випадків).
З понеділка в Україні також почали діяти низка нових обмежень, які минулого тижня запровадив уряд. Мова йде про дві основні заборони:
- Ходити по вулицях більше, ніж удвох. Виняток - супровід дітей до 14 років батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями або повнолітніми родичами. Інший виняток - службова необхідність
- Перебувати у громадських місцях без вдягнутого респіратора чи маски. Саморобні маски дозволяються
Ще з вихідних також діють заборони на вихід з дому без документів, а дітям до 14 років взагалі заборонено виходити на вулицю без дорослих.
Окрім того, в Україні вже закриті парки, сквери, пляжі, дитячі і спортивні майданчики, а також ТРЦ і ресторани.
Між областями, а також на в'їзді до великих міст, таких як Київ, встановили блокпости, де вимірюють температуру.
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