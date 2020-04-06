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У Великій Британії розслідують серію підпалів веж мобільного зв'язку, яка може бути пов'язана із конспірологічними теоріями про поширення коронавірусу.

Останнім часом у соцмережах активно розповсюджувалася інформація про те, що поширення коронавірусу в китайському Ухані пов'язано із тим, що в місті почали розгортати мережу веж 5G.

Прихильники однієї з теорій вважають, зокрема, що електромагнітне випромінювання завдає шкоди імунній системі людині, і це допомагає проникненню вірусу в організм.

Прихильники іншої - що вірус якимось чином поширюється через радіохвилі.

Після того, як ця інформація почала ширитися соцмережами, вже у кількох британських регіонах зафіксували підпали веж мобільного зв'язку - зокрема у Бірмінгемі, Ліверпулі та окрузі Меллінг.

Водночас, як пише видання The Verge, не всі вежі, яким було завдано шкоди, роздають сигнал 5G. Приміром, вежа у Бірмінгемі забезпечувала зв'язок 2G, 3G та 4G.

У британській владі вже заявили, що немає жодного підтвердження теорії про зв'язок між 5G та коронавірусом, і назвали її нонсенсом.

"Я обурений тим, що люди завдають шкоди інфраструктурі, яка необхідна для боротьби з цієї надзвичайною ситуацією", - заявив директор Національної служби охорони здоров'я.

Розслідування інцидентів і встановлення точних причин підпалів триває.

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