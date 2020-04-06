"Злісний порушник карантину". Як чоловік через Дніпро поліцію оминав

Карантинними обмеженнями, зокрема забороною на відвідування парків, задоволені не всі. Щоб дістатися до спортивного майданчика у столичному Гідропарку, один з чоловіків навіть наважився переплисти Дніпро.

Міст через річку, який вів до тренувального майданчика, був перекритий правоохоронцями, тож чоловік вирішив потрапити на інший берег уплав. Там на нього вже чекали кілька поліцейських - порушника затримали і доставили до відділку.

Ось як все це виглядало:

Трохи згодом в поліції повідомили, що на затриманого, який є мешканцем Києва, склали адмінпротокол за статтею про порушення правил карантину - санкція передбачає від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів - тобто від 17 до 34 тисяч гривень.

"Злісний порушник карантину"

"Подвиг" чоловіка не залишився непоміченим: користувачі соцмереж одразу ж кинулися вигадувати жарти і меми.

Іван Марунич жартує над розміром штрафу, який доведеться заплатити порушнику.

А Олена Павлова знаходить плюси в запровадженні карантину в Україні.

Спільнота "Інсайдер" тим часом порівнює захист правоохоронцями Гідропарку зі сценами з "Зоряних війн".

"Спійманий і розстріляний злісний порушник карантину. Кажуть, що він приплив з самого Чорнобиля, де підпалив ліси", - жартує Юрій Романенко.

Карантинні обмеження

З понеділка, 6 квітня, в Україні почали діяти низка нових обмежень, які минулого тижня запровадив уряд. Мова йде про дві основні заборони:

Ходити по вулицях більше, ніж удвох. Виняток - супровід дітей до 14 років батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями або повнолітніми родичами. Інший виняток - службова необхідність

Перебувати у громадських місцях без вдягнутого респіратора чи маски. Саморобні маски дозволяються

З вихідних також діють заборони на вихід з дому без документів, а дітям до 14 років взагалі заборонено виходити на вулицю без дорослих.

Окрім того, в Україні вже закриті парки, сквери, пляжі, дитячі і спортивні майданчики, а також ТРЦ і ресторани.

Між областями, а також на в'їзді до великих міст, таких як Київ, встановили блокпости, де вимірюють температуру.

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