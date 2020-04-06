Борис Джонсон опинився у реанімації з коронавірусом

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після госпіталізації з коронавірусом опинився у реанімації.

Це сталось після того, як симптоми хвороби погіршились, повідомили на Даунінг-стріт.

Раніше повідомляли, що 55-літнього Бориса Джонсона госпіталізували для "планового тестування" на коронавірус.

Попри те, що коронавірус у Джонсона виявили понад тиждень тому, у нього зберігались "стійкі симптоми" хвороби, зокрема, підвищена температура.

У Британії загальна кількість смертей від коронавірусу досягла 5373 - збільшилась до 439 за одну добу.

У заяві Даунінг-стріт 6 квітня йшлось про те, що Борис Джонсон вдячний лікарям за їхню "неймовірно важку працю" і закликає громадян дотримуватися порад уряду й залишатися вдома.

Джонсона поклали в лікарню Святого Томаса, розташовану всього за кілька хвилин пішки від резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10.

У заяві пресслужби уряду йдеться, що у другій половині дня стан Джонсона погіршився й за порадою лікарів його перемістили до відділення інтенсивної терапії.

Борис Джонсон попросив керівника МЗС Домініка Рааба підмінити його, "де буде потрібно".

Копирайт изображения Reuters Image caption На початку березня стало відомо, що Джонсон матиме вже п'яту дитину

Борис Джонсон став прем'єр-міністром Британії у липні 2019 року.

Він замінив на посаді очільника уряду Терезу Мей.

Джонсон є випускником Оксфордського університету.

В останнє десятиліття Борис Джонсон був одним з провідних політиків Консервативної партії. З 2008 по 2016 роки він був мером Лондона, а у 2016-2018 роках займав посаду міністра закордонних справ Британії в уряді Терези Мей.

Під час референдуму за "брекзит" у 2016 році він був "обличчям" кампанії за вихід Британії з ЄС.

На посаді Британії йому вдалось досягти угоди про вихід з ЄС.

В ніч на 1 лютого 2020 року Велика Британія залишила Європейський Союз.

Наразі Британія вийшла з ЄС формально. Згідно з умовами брекзиту, до кінця 2020 року у відносинах Лондона та Брюсселя триватиме перехідний період, упродовж якого сторони переважно збережуть нинішні правила співпраці й намагатимуться випрацювати нові.

Довгий шлях до посади

Борис Джонсон - випускник Ітона, найвідомішої і престижної школи, напевно, не тільки в Британії, але й у всьому світі. У цій школі для хлопчиків навчалися 19 з 54 прем'єр-міністрів в британській історії, зокрема прем'єр Британії у 2010-2016 роках Девід Кемерон. Джонсон стане "ювілейним", двадцятим випускником Ітона на чолі уряду Британії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2008 році 53% лондонців обрали Джонсона мером британської столиці

Він став відомий у всьому світі ще 11 років тому, коли виграв вибори мера Лондона.

До того пан Джонсон багато років був журналістом Daily Telegraph, зокрема кореспондентом видання у Брюсселі, був також редактором The Spectator.

У віці 36 років у 2001 році Борис Джонсон розпочав політичну кар'єру і був обраний депутатом Палати громад від консерваторів.

У 2008 році понад 53% лондонців обрали Джонсона мером міста. На цій посаді одним з головних його завдань стало проведення у британській столиці Олімпійських ігор і він впорався з ним успішно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Джонсон і тодішній прем'єр Британії Девід Кемерон (другий зліва) вітають британських олімпійців та паралімпійців у Лондоні у вересні 2012 року

У 2016 році Джонсон був одним з палких прихильників виходу Британії з ЄС. На референдумі у червні 2016 році прихильники "брекзит" перемогли, а премєр Девід Кемерон, що підтримував позицію залишитися в ЄС, пішов у відставку.

Втім, після цього Борис Джонсон не став виставляти свою кандидатуру на посаду очільника уряду і став очільником МЗС в уряді Терези Мей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Джонсон полюбляє їздити на велосипеді, а під час перебування на посаді мера Лондона займався облаштуванням велодоріг у місті

Через розбіжності з прем'єркою щодо "брекзиту" він пішов у відставку у липні 2018 року і неодноразово критикував пані Мей.

Королівське походження

Як повідомляє кореспондент ВВС Юрі Вендік, після перемоги Джонсона на виборах мера Лондона у 2008 році журналісти з'ясували, що прабабуся Бориса Джонсона по батьківській лінії, фрейліна Марі-Луїза де Пфеффель була правнучкою короля Вюртемберга Фрідріха I. А той був нащадком в третьому поколінні короля Великої Британії Георга II, який правив у XVIII-му столітті і був другим королем у правлячій донині династії.

Це, до речі, означає, що Джонсон - родич відразу декількох європейських монарших династій, зокрема Романових.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одним з пращурів Бориса Джонсона є Георг II, король Британії у 1727-1760 роках

Але хизуватися шляхетним походженням в британській політиці зараз не модно.

"Я от вважав себе нащадком недавніх переселенців до Британії, тому це дуже дивне, сюрреалістичне почуття, коли тобі кажуть, що твій пращур в десятому коліні - Георг II, - сказав тоді, у 2008 році, Борис Джонсон, який є ще й правнуком видатного діяча Османської імперії Алі Кемаля. - Але не треба забувати, що таких же як я зараз, напевно, кілька тисяч людей".

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