Борис Джонсон опинився у реанімації з коронавірусом
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після госпіталізації з коронавірусом опинився у реанімації.
Це сталось після того, як симптоми хвороби погіршились, повідомили на Даунінг-стріт.
Раніше повідомляли, що 55-літнього Бориса Джонсона госпіталізували для "планового тестування" на коронавірус.
Попри те, що коронавірус у Джонсона виявили понад тиждень тому, у нього зберігались "стійкі симптоми" хвороби, зокрема, підвищена температура.
У Британії загальна кількість смертей від коронавірусу досягла 5373 - збільшилась до 439 за одну добу.
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У заяві Даунінг-стріт 6 квітня йшлось про те, що Борис Джонсон вдячний лікарям за їхню "неймовірно важку працю" і закликає громадян дотримуватися порад уряду й залишатися вдома.
Джонсона поклали в лікарню Святого Томаса, розташовану всього за кілька хвилин пішки від резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10.
У заяві пресслужби уряду йдеться, що у другій половині дня стан Джонсона погіршився й за порадою лікарів його перемістили до відділення інтенсивної терапії.
Борис Джонсон попросив керівника МЗС Домініка Рааба підмінити його, "де буде потрібно".
Борис Джонсон став прем'єр-міністром Британії у липні 2019 року.
Він замінив на посаді очільника уряду Терезу Мей.
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Джонсон є випускником Оксфордського університету.
В останнє десятиліття Борис Джонсон був одним з провідних політиків Консервативної партії. З 2008 по 2016 роки він був мером Лондона, а у 2016-2018 роках займав посаду міністра закордонних справ Британії в уряді Терези Мей.
Під час референдуму за "брекзит" у 2016 році він був "обличчям" кампанії за вихід Британії з ЄС.
На посаді Британії йому вдалось досягти угоди про вихід з ЄС.
В ніч на 1 лютого 2020 року Велика Британія залишила Європейський Союз.
Наразі Британія вийшла з ЄС формально. Згідно з умовами брекзиту, до кінця 2020 року у відносинах Лондона та Брюсселя триватиме перехідний період, упродовж якого сторони переважно збережуть нинішні правила співпраці й намагатимуться випрацювати нові.
Довгий шлях до посади
Борис Джонсон - випускник Ітона, найвідомішої і престижної школи, напевно, не тільки в Британії, але й у всьому світі. У цій школі для хлопчиків навчалися 19 з 54 прем'єр-міністрів в британській історії, зокрема прем'єр Британії у 2010-2016 роках Девід Кемерон. Джонсон стане "ювілейним", двадцятим випускником Ітона на чолі уряду Британії.
Він став відомий у всьому світі ще 11 років тому, коли виграв вибори мера Лондона.
До того пан Джонсон багато років був журналістом Daily Telegraph, зокрема кореспондентом видання у Брюсселі, був також редактором The Spectator.
У віці 36 років у 2001 році Борис Джонсон розпочав політичну кар'єру і був обраний депутатом Палати громад від консерваторів.
У 2008 році понад 53% лондонців обрали Джонсона мером міста. На цій посаді одним з головних його завдань стало проведення у британській столиці Олімпійських ігор і він впорався з ним успішно.
У 2016 році Джонсон був одним з палких прихильників виходу Британії з ЄС. На референдумі у червні 2016 році прихильники "брекзит" перемогли, а премєр Девід Кемерон, що підтримував позицію залишитися в ЄС, пішов у відставку.
Втім, після цього Борис Джонсон не став виставляти свою кандидатуру на посаду очільника уряду і став очільником МЗС в уряді Терези Мей.
Через розбіжності з прем'єркою щодо "брекзиту" він пішов у відставку у липні 2018 року і неодноразово критикував пані Мей.
Королівське походження
Як повідомляє кореспондент ВВС Юрі Вендік, після перемоги Джонсона на виборах мера Лондона у 2008 році журналісти з'ясували, що прабабуся Бориса Джонсона по батьківській лінії, фрейліна Марі-Луїза де Пфеффель була правнучкою короля Вюртемберга Фрідріха I. А той був нащадком в третьому поколінні короля Великої Британії Георга II, який правив у XVIII-му столітті і був другим королем у правлячій донині династії.
Це, до речі, означає, що Джонсон - родич відразу декількох європейських монарших династій, зокрема Романових.
Але хизуватися шляхетним походженням в британській політиці зараз не модно.
"Я от вважав себе нащадком недавніх переселенців до Британії, тому це дуже дивне, сюрреалістичне почуття, коли тобі кажуть, що твій пращур в десятому коліні - Георг II, - сказав тоді, у 2008 році, Борис Джонсон, який є ще й правнуком видатного діяча Османської імперії Алі Кемаля. - Але не треба забувати, що таких же як я зараз, напевно, кілька тисяч людей".
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