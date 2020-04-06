Як штрафують за порушення карантину – випуск новин 06.04.2020
- 6 квітня 2020
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У випуску 6 квітня:
- Чи законні нові суворі обмеження, які запровадили в Україні, та як зупиняють порушників.
- Борис Джонсон у лікарні. Як у Британії борються із коронавірусом.
- Дезінформація під час пандемії: як перевіряти факти - поради ВВС.
- Карантинна дієта: як залишатись вдома і не погладшати.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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