Як штрафують за порушення карантину – випуск новин 06.04.2020

  • 6 квітня 2020

У випуску 6 квітня:

  • Чи законні нові суворі обмеження, які запровадили в Україні, та як зупиняють порушників.
  • Борис Джонсон у лікарні. Як у Британії борються із коронавірусом.
  • Дезінформація під час пандемії: як перевіряти факти - поради ВВС.
  • Карантинна дієта: як залишатись вдома і не погладшати.

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