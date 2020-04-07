Хроніки коронавірусу: ніхто не помер за добу в Китаї
Коронавірус продовжує ширитись світом і встановлювати нові сумні рекорди.
Так, за минулий день у США померли 1150 людей від коронавірусної хвороби. У цій країні найбільше випадків інфікування у світі - 370 тисяч.
На планеті вже захворіли понад 1,3 мільйона людей. Видужали 277 тисяч, померли 75 тисяч.
- Коронавірус: коли закінчиться епідемія
- Коронавірус: поради тим, хто має хронічні захворювання
- Коронавірус і секс: що ви хотіли, але соромились запитати
Вперше з часу початку спалаху хвороби у грудні 2019 року, від вірусу ніхто не помер за добу в Китаї.
Хоча є острахи, що статистика коронавірусу набагато гірша, ніж про це повідомляють офіційні дані. За минулу добу в країні зафіксували лише 32 нових випадки і всі вони були привезені з-за кордону.
Ви можете піддавати сумніву дані з Китаю, але це хороші новини, це дає надію і для Китаю, і для всього світу.
В Китаї захворіли понад 80 тисяч людей, померли - понад 3 тисячі.
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон з учорашнього дня залишається в реанімації з коронавірусом. Це жахливий час бути без лідера за таких обставин, говорять у Великій Британії.
А от канцлер Німеччини Ангела Меркель повернулась із самоізоляції.
Жорсткі обмеження через вірус запроваджені у багатьох країнах світу - заборонені відвідини громадських місць, закриті школи і кордони.
І багато де це порушують. Наприклад, у Новій Зеландії карантин порушив міністр охорони здоров'я Девід Кларк. Він вивіз свою родину на пляж. Щоправда, після цього розкаявся, назвав себе "ідіотом" і запропонував прем'єру заяву про відставку.
На роботі його залишили через кризовий момент для країни, але понизили у ранзі.
Іспанія минула пік
Загальна кількість смертей від Covid-19 в Іспанії - 13 тисяч людей, а загальна кількість підтверджених випадків зараження - 136 тисяч.
Прем'єр-міністр Педро Санчес напередодні заявив, що країна "близька до проходження піку захворюваності" коронавірусом.
Санчес оголосив про продовження карантину до 25 квітня, заявивши, що ці заходи рятують життя, і додаткові два тижні карантину полегшать роботу медиків.
- Як коронавірус шириться планетою. Мапа
- Як подорожувати під час епідемії
- Як перевіритися на коронавірус?
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!