Аварія автобуса з евакуйованими українцями: 2 людей у важкому стані

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В Угорщині сталася аварія з автобусом, у якому перевозили евакуйованих українців.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк.

За його словами, ДТП трапилАся на 75-му кілометрі автомагістралі М3 біля столиці Угорщини міста Будапешт.

Йдеться про автобус, який перевозив українців до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса".

Інші деталі аварії не повідомляють.

В авто було 8 людей. Двоє перебувають у важкому стані, шестеро - у задовільному. Всі люди зараз у лікарні.

У МЗС розповідали, що станом на 3 квітня, майже 9 тисяч українців потребували евакуації. Але їх евакуація залежить від місць обсервації. Всі українці, які повертаються додому, мають перебувати на самоізоляції.

З 17 березня Україна закрила більшість пунктів пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення, а з 28 березня повністю закрила державний кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських перевезень.

Перетнути кордон можна на автомобілі або пішки.

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