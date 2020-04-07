Коронавірус: перша смерть у ЗСУ

Копирайт изображения Командування медичних сил ЗСУ

Командування медичних сил ЗСУ у вівторок повідомило про першу смерть від коронавірусу в армії - померла жінка, яка була працівницею Збройних сил (цивільна) військової частини на Івано-Франківщині.

А у штабі Операції об'єднаних сил на Донбасі повідомляють, що хворих на COVID-19 на передовій немає.

Смерть жінки

"На 07.00 7 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний", - йдеться у повідомленні Командування медичних сил ЗСУ.

У коментарі BBC News Україна там пояснили, що жінка не була військовослужбовцем, а мала статус "працівниця ЗСУ" в одній з військових частин Івано-Франківської області.

"З 20 березня перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом "гостре респіраторне захворювання". 27 березня стан погіршився, була госпіталізована до лікарні міста Надвірна, 30 березня переведена до реанімаційного відділення, 06 квітня о 6:00 померла. Діагноз COVID-19 підтверджено ввечері 06 квітня", - повідомили військові медики.

Загалом же в ЗСУ зараз через підозри щодо коронавірусу в режимі ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 87 людей.

"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", - радять у Командуванні медичних сил.

Водночас у штабі Операції Об'єднаних сил кажуть, що серед військових на Донбасі випадків захворювання на COVID-19 не зафіксовано.

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