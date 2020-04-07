У Чорнобильську зону повернулись глухарі. В Україні вони - на межі зникнення
Біологи у Чорнобильській зоні зафіксували появу значної кількості птахів червонокнижного виду глухар (глушець), що дає підстави вважати, що цей вид зараз тут розвивається.
Біолог Сергій Гащак з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології досліджує екологію зони й за допомогою фотопасток фіксує місцеве біорізноманіття.
Він працює у зоні з 1990 року.
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Пан Гащак повідомив, що нещодавно з колегами зумів зафіксувати на фотопастки кілька особин глухаря, а також зустріти цього птаха наживо і сфотографувати.
"Чорнобильська зона точно багата на глухарів!" - написав він.
Проте він остерігається, що ці рідкісні червонокнижні птахи можуть постраждати від пожеж чи діяльності людей.
"Хто не знає. Глухар - рідкісний в Україні птах, червонокнижний. Довго було відомо про них тільки у Карпатах та Житомирській області. У Чорнобильській зоні з'явилась (повернулась) вже після аварії", - додав він.
Біолог каже, що вперше глухаря зафіксували у зоні в 2018 році. З того часу вони намагались знайти більше особин і підтверджень їхнього проживання, й ось зараз це вдалось зробити.
Червона книга України вказує, що статус цих птахів - "зникають".
Два головні ареали поширення - Карпати та Полісся.
З більшості поліських районів та на Київщині птах зник у середині та у другій половині XX століття.
Екологи оцінюють загальну чисельність глухарів в Україні у трохи більше 3 тисяч.
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