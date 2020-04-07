У Чорнобильську зону повернулись глухарі. В Україні вони - на межі зникнення

Копирайт изображения SERHII.HASHCHAK Image caption Самиця глушця (глухара), яка занесена до Червоної книги. Вперше в зоні її зафіксували в 2018 році

Біологи у Чорнобильській зоні зафіксували появу значної кількості птахів червонокнижного виду глухар (глушець), що дає підстави вважати, що цей вид зараз тут розвивається.

Біолог Сергій Гащак з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології досліджує екологію зони й за допомогою фотопасток фіксує місцеве біорізноманіття.

Він працює у зоні з 1990 року.

Пан Гащак повідомив, що нещодавно з колегами зумів зафіксувати на фотопастки кілька особин глухаря, а також зустріти цього птаха наживо і сфотографувати.

"Чорнобильська зона точно багата на глухарів!" - написав він.

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Глухар на фотопастці навесні 2020 року

Проте він остерігається, що ці рідкісні червонокнижні птахи можуть постраждати від пожеж чи діяльності людей.

"Хто не знає. Глухар - рідкісний в Україні птах, червонокнижний. Довго було відомо про них тільки у Карпатах та Житомирській області. У Чорнобильській зоні з'явилась (повернулась) вже після аварії", - додав він.

Біолог каже, що вперше глухаря зафіксували у зоні в 2018 році. З того часу вони намагались знайти більше особин і підтверджень їхнього проживання, й ось зараз це вдалось зробити.

Червона книга України вказує, що статус цих птахів - "зникають".

Два головні ареали поширення - Карпати та Полісся.

Копирайт изображения Serhii.Hashchak Image caption Глухар. Весна 2020 року

З більшості поліських районів та на Київщині птах зник у середині та у другій половині XX століття.

Екологи оцінюють загальну чисельність глухарів в Україні у трохи більше 3 тисяч.

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