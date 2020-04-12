Коронавірус в Україні: тих, хто одужав, вже другий день більше, ніж померлих.
Станом на ранок 12 квітня в Україні підтвердили 2 777 випадків COVID-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
Протягом 11 квітня зареєстрували 266 нових випадків. Приріст кількості хворих 10%.
Серед нових хворих - 26 дітей.
За добу госпіталізували 83 особи. До апаратів штучного дихання приєднали 9 людей.
Вже другий день показник одужання в Україні перевищує кількість померлих.
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Усього від початку епідемії в Україні зробили 30 314 ПЛР-тестів на коронавірусну інфекцію.
Найбільше хворих на COVID-19 зафіксували у Чернівецькій області - 432, далі йде Київ, де коронавірус підтвердили у 416 людей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 83 людини, з них 40 чоловіків та 43 жінки. Серед померлих переважна більшість людей віком від 50-ти років (85,5%).
Смерті зафіксували у 18 областях.
У зв'язку з коронавірусом шпиталізували 1 100 людей, з них 48 дітей. Амбулаторно лікуються 1 504 пацієнти.
Більше тих, хто одужав
10 людей за минулу добу померли. Коефіцієнт летальності COVID-19 в Україні, за словами головного сантіарного лікаря Віктора Ляшка, 3%.
Загалом одужало вже 89 людей, у тому числі 7 медиків.
"Другий день у нас показник одужання перевищує кількість померлих", - відзначив Віктор Ляшко.
Водночас він додав, що "не хоче вводит нікого в оманливе відчуття безпеки, все залежить від українців".
За словами Віктора Ляшка, українська система охорони здоров'я "робить все, щоб пік епідемії був найменший і розтягнутий у часі".
"У такій динаміці поширення коронваірсуної хвороби дозволяє системі охорони здоров'я справлятися з навантаженням", - розповів головний санітарний лікар.
Віктор Ляшко також розповів, кого саме зараз перевіряють на коронавірус: це всі люди з симптомами коронавірусу (підвищена температура, кашель і ускладнене дихання), люди, які контактували з хворими, а також ті, хто повернувся з-за кордону і має симптоми.
Також аналізи роблять у всіх померлих від пневмонії - щоб з'ясувати реальну картину захворюваності.
Обмежать пересування на вихідних
У деяких областях Західної України цими вихідними запроваджують особливий режим пересування.
На Волині з 13:00 суботи до 06:00 понеділка людей попросили не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.
Такі обмеження запроваджують не вперше - минулими вихідними вони діяли зокрема у Тернопільській і Чернівецькій областях.
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