Як на війні: чому лікарям зараз найважче

Тисячі медиків у світі підхопили коронавірус, надаючи допомогу хворим пацієнтам. Свою роботу вони порівнюють з бойовими діями.

На цьому фронті лікарям постійно не вистачає захисних костюмів, масок і рукавичок.

ВВС зібрала думки лікарів з України, Італії, Іспанії, Південної Кореї про їхню особливу місію.

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