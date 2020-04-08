Як на війні: чому лікарям зараз найважче
- 8 квітня 2020
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Тисячі медиків у світі підхопили коронавірус, надаючи допомогу хворим пацієнтам. Свою роботу вони порівнюють з бойовими діями.
На цьому фронті лікарям постійно не вистачає захисних костюмів, масок і рукавичок.
ВВС зібрала думки лікарів з України, Італії, Іспанії, Південної Кореї про їхню особливу місію.
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