Екскерівників ФІФА звинувачують в мільйонних хабарях за підтримку Росії

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У США висунули звинувачення проти колишніх функціонерів ФІФА. Їх підозрюють в отриманні хабарів за підтримку заявок Росії та Катару на проведення Чемпіонатів світу.

Колишнього віцепрезидента федерації Джека Ворнера звинувачують в отриманні 5 мільйонів доларів за підтримку російської заявки на ЧС-2018.

Це - результат розслідування ФБР щодо корупції в міжнародній федерації футболу.

У документах, які слідчі подали до суду Нью-Йорка, одразу сімох футбольних функціонерів звинувачують в тому, що їм були обіцяні або виплачені хабарі за вибір країни для проведення Чемпіонатів світу 2018 і 2020 років.

5 мільйонів, 10 офшорних фірм, 30 рахунків

Як твердять прокурори, 1 листопада 2010 року на адресу асистента колишнього віцепрезидента ФІФА Джека Ворнера прийшов електронний лист, який починався зі слів: "Будь ласка, дайте йому знати, що те, про що ми домовились, буде зроблено наступного тижня".

Упродовж кількох наступних місяців Ворнер отримав близько 5 мільйонів доларів на рахунок в Трінідадад і Тобаго, вважають прокурори. Перекази коштів йшли через 10 підставних офшорних компаній - від Кіпру до Британських Віргінських островів - і згодом розподілялися між 30 банківськими рахунками в США.

З деяких потім відправляли гроші на рахунки американських компаній, які отримали контракти на підтримку російської заявки на Чемпіонат світу 2018 року.

Ворнеру, який є громадянином Тринідаду і Тобаго, поки що вдалося уникнути екстрадиції до США.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2015 корупційні звинувачення призвели до відставки президента ФІФА Йозефа Блаттера

У звинуваченні також йдеться, що іншому колишньому члену виконкому ФІФА, Рафаелю Сальгеро з Гватемали, був обіцяний хабар у розмірі 1 мільйон доларів за голос на користь Росії. Сальгеро раніше вже визнавав себе винним у корупції і був відсторонений від футболу пожиттєво.

Окрім того, кажуть прокурори, хабарі за голосування на користь Катару отримали колишній президент КОНМЕБОЛ (Південноамериканська футбольна конфедерація) Ніколас Леос і ексголова бразильської федерації футболу Рікардо Тешейра.

Леос помер минулого року, під час домашнього арешту в Парагваї, очікуючи на екстрадицію до США. Тейшейру відсторонили від футболу пожиттєво.

Звинувачення висунені й колишнім керівникам американської телекорпорації 21st Century Fox. За даними слідчих, вони давали хабарі футбольним керівникам за права на трансляції.

"ФБР розслідує нелегальні угоди і таємні переговори", - заявив заступник директора ФБР Вільям Суіні.

Чого тепер чекати?

Російська влада заперечує будь-які звинувачення в корупції, пов'язаній із проведенням Чемпіонату світу з футболу.

"Ми читали повідомлення у ЗМІ, ми не розуміємо, про що може йтися. Росія абсолютно законно отримала право на проведення ЧС, це жодним чином не пов'язано з якимись хабарами, ми це категорично заперечуємо", - сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Чемпіонат світу в Росії вже минув, а от Катар прийматиме турнір лише у 2022 році. Це вже далеко не перше звинувачення проти арабської монархії - у 2017 році колишній топменеджер аргентинської телекомпанії заявив у американському суді, що боси ФІФА отримували хабарі від Катару.

У червні 2019 року колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні арештували і допитали за справою про корупцію під час вибору заявки Катару.

Нові звинувачення можуть призвести до вимоги про внутрішнє розслідування ФІФА щодо виборів 2010 років, коли перемогу присудили заявкам Росії і Катару.

BBC відправила запити на коментар оргкомітету Чемпіонату світу-2022 і ФІФА.

Що це за розслідування?

У 2010 році ФІФА проголосувала за проведення ЧС-2018 в Росії, а мундіалю 2022 року - в Катарі. Ці рішення спричинили до обвинувачень про корупцію у верхівці футбольної бюрократії.

У 2015 році, після обшуку в швейцарському готелі, стало відомо, що міністерство юстиції США проводить розслідування щодо керівника ФІФА і менеджерів телекомпаній.

Скандал вже призвів до відставки президента ФІФА Зеппа Блаттера і президента УЄФА Мішеля Платіні.

Загалом звинувачення були висунуті проти 62 людей, 26 із них визнали свою провину.

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