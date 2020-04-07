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Володимир Зеленський виступив зі зверненням, в якому вкотре закликав українців дотримуватися карантину.

Він нагадав, що обмеження є тимчасовими, а критиків карантину порівняв з "ображеними дітьми".

"Давайте не перетворюватись на ображених дітей, яким під час застуди батьки заборонили їсти морозиво. Всі обмеження є лише тимчасовими незручностями, вони - важливі і потрібні для вашої ж безпеки", - сказав президент.

За його словами, він розуміє невдоволення частини суспільства, але ситуація, що склалася, потребує відповідальності громадян.

"Іноді хочеться втекти, вийти на вулицю. Особливо, коли така гарна погода. Але подумайте про те, що на вулиці ви можете підхопити вірус і принести його додому, до своєї сім'ї", - застеріг Зеленський.

"Наша мета - 50 мільйонів масок"

Також президент розповів, що упродовж цього тижня в Україну прибуде щонайменше 7 літаків із Китаю та Південної Кореї.

Ними доставлять тест-системи ПЛР, експрестести, захисні костюми, апарати штучної вентиляції, маски та респіратори.

Окрім того, найближчими днями має запрацювати власне українське виробництво ПЛР-систем.

Вже сьогодні, за словами президента, Україна щодня виготовляє близько 900 тисяч масок.

"Наша мета - найближчим часом доставити в Україну 50 мільйонів масок", - сказав Зеленеський.

Пасха вдома?

Висловився президент і про цьогорічне святкування Пасхи. За його словами, "держава зробить усе, щоб у кожного була можливість відзначити Пасху вдома".

"Ми знаходимось у постійному діалозі з головами усіх церков. Ми опинились у ситуації, коли мусимо змінювати свої традиції заради здоров'я та життя. Зі свого боку - ми зробимо все, аби забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах.".

А вас - я прошу згадати божу заповідь про любов до ближнього. У часи короновірусу найкращий прояв такої любові - це не створювати ближньому небезпеку для здоров'я і життя", - сказав Зеленський.

Деталі про те, як відбуватиметься святкування Великодня в Україні, президент пообіцяв розповісти трохи згодом.

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