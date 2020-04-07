Forbes: найбагатші люди світу втрачають статки, в Україні - шестеро мільярдерів

Копирайт изображения Getty Images

За підрахунками видання Forbes, у світі станом на березень 2020 року є 2 095 мільярдерів. Минулого року їх було на 58 більше.

Загальні статки усіх мільярдерів, кажуть у виданні, складають 8 трильйонів доларів - це на 700 мільярдів менше, ніж торік.

Окрім того, понад тисячу мільярдерів втратили частину своїх статків, а 267 взагалі вибули з рейтингу. Експерти пов'язують таку тенденцію, зокрема, й із економічними наслідками пандемії коронавірусу.

"Найбагатші люди світу не мають імунітету проти руйнівного ефекту коронавірусу, - каже представник Forbes Керрі Долан. - Цьогорічне падіння кількості мільярдерів відображає економічні наслідки пандемії, з якими ми маємо справу вже зараз".

Найбагатші люди світу - хто вони?

Свіжий рейтинг Forbes очолює засновник Amazon Джеф Безос, статки якого оцінюють у 113 мільярдів доларів.

Також у трійці найбагатших людей планети - засновник Microsoft Білл Гейтс, якому приписують активи у 98 мільярдів доларів і власник компанії Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Його статки Forbes оцінив у 76 мільярдів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найбагатша людина світу - засновник Amazon Джеф Безос. Його статки Forbes оцінює у 113 мільярдів доларів

Натомість інвестор Воррен Баффет, який торік посідав третю сходинку, цьогоріч опустився на четверте місце - за підрахунками видання, з минулого року він втратив 15 мільярдів доларів. Наразі його активи оцінюють у 67,5 мільярдів.

П'яте місце в рейтингу Forbes посідає Ларрі Елісон - засновник компанії Oracle Corporation, яка займається розробкою програмного забезпечення.

Що в Україні?

В Україні, за підрахунками видання, - шість доларових мільярдерів.

Найбагатшим українцем лишається Рінат Ахметов зі статками у $2,4 млрд. В загальному рейтингу в нього 845 місце.

Далі в списку українських мільярдерів слідують Віктор Пінчук ($1,3 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,2 млрд), Юрій Косюк ($1,1 млрд), Ігор Коломойський ($1 млрд) та Костянтин Жеваго ($1 млрд).

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!