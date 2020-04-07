Вихід на вулицю без маски загрожує в’язницею. Нові правила в Марокко

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Жителям Марокко, які виходитимуть на вулицю без маски, загрожуватиме до трьох місяців в'язниці та штраф у розмірі 126 доларів.

Нові правила набули чинності у вівторок, карантин у країні триває вже близько трьох тижнів.

Жителі можуть залишати свої домівки, щоб купити продукти чи ліки. На роботу мають право ходити лише ті, хто має спеціальний дозвіл.

З 19 березня, коли були запроваджені ці норми, поліція Марокко встигла затримати понад 8 600 людей, які порушували правила карантину.

Маски для обличчя продаватимуться у Марокко по 8 центів - ціни на них субсидуватиме уряд.

З наступного тижня влада також планує самостійно виробляти майже 6 мільйонів масок на день - порівняно з 3,3 мільйона, які виробляються зараз.

Станом на 7 квітня в країні зафіксували понад 1100 випадків коронавірусу. 83 людини померли.

Загалом у світі наразі виявили понад 1,3 мільйона підтверджених випадків коронавірусу.

Найбільше хворих - у США (378 тисяч), Іспанії (140 тисяч), Італії (132 тисячі) та Німеччині (105 тисяч).

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