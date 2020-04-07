Карантинний додаток: як він працюватиме в Україні? Випуск новин
- 7 квітня 2020
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У випуску 7 квітня:
- Як в Україні стежитимуть за людьми на обсервації?
- Борис Джонсон у реанімації: у якому стані прем'єр Британії та хто керує країною?
- Жодної смерті за добу у Китаї: чи не приховує влада цифри?
- Як працює відділення інтенсивної терапії, де лікують хворих на Covid-19.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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