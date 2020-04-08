Хроніки коронавірусу: у США рекорд смертей, а в Ухані завершився карантин

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У США сумний рекорд коронавірусної хвороби. Лише за один день, 7 квітня, померли 1736 людей.

За весь час спалаху в країні померли 12 700 людей, а захворіли - майже 400 тисяч.

У світі всього 1,4 млн випадків інфікування Covid-19. За даними Міжнародної організації праці, понад мільярд працівників у світі можуть втратити роботу через коронавірус.

Під час прес-конференції президент США Дональд Трамп заявив, що у країні може померти менше людей, ніж прогнозували раніше.

Раніше робоча група при президенту прогнозувала, що внаслідок пандемії в США можуть померти аж 240 тисяч людей.

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Під час брифінгу Трамп також розкритикував Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), заявивши, що вона давала погані поради і була занадто зосереджена на Китаї.

Тим часом у китайському місті Ухань, звідки поширилась хвороба, закінчився 11-тижневий локдаун.

Людям вперше з 23 січня дозволили залишити місто. Знову відкрили дороги і залізничне сполучення. У Китаї не зафіксували жодної нової смерті від коронавірусу.

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Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон провів другу ніч у реанімації. Його стан стабільний, він дихає самостійно.

У Франції від коронавірусної хвороби померли вже 10 200 тисяч людей. Спалах почався в країні 1 березня. За останню добу там померли 607 людей.

Копирайт изображения AFP Image caption У Франції вже 10 тисяч смертей

У країні з 15 березня запровадили жорсткий карантин з штрафами за порушення. У Парижі заявили, що збираються заборонити фізичні вправи на відкритому повітрі в денний час. На минулих вихідних, які видалися сонячними, багато людей гуляли містом попри заборону.

Тим часом у Північній Кореї, де як заявляє влада, немає коронавірусу, людей закликають не пити алкоголь і захищати імунну систему за допомогою традиційних рецептів.

Йдеться про часник, цибулю і мед.

Копирайт изображения AFP Image caption У Північній Кореї людей просять не пити алкоголь, бо це послаблює імунітет

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