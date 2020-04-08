Коронавірус в Україні: за день рекордна кількість випадків

  • 8 квітня 2020
Коронавірус в Україні Копирайт изображения unian

На COVID-19 в Україні хворіють вже 1668 людей. За минулу добу виявили 206 нових хворих.

Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я України.

52 людей померли, а 35 пацієнтів одужали від коронавірусної хвороби. В понеділок, 6 квітня, було 143 нових випадків COVID-19.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше говорив, що пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня.

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Найбільше хворіють у Києві та Чернівецькій області:

  • Вінницька область — 89 випадків;
  • Волинська область — 36 випадків;
  • Дніпропетровська область — 41 випадок;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 21 випадок;
  • Закарпатська область — 43 випадки;
  • Запорізька область — 45 випадків;
  • Івано-Франківська область — 198 випадків;
  • Кіровоградська область — 57 випадків;
  • м. Київ — 256 випадків;
  • Київська область — 120 випадків;
  • Львівська область — 36 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 32 випадки;
  • Полтавська область — 17 випадків;
  • Рівненська область — 44 випадки;
  • Сумська область — 56 випадків;
  • Тернопільська область — 168 випадків;
  • Харківська область — 5 випадків;
  • Херсонська область — 15 випадків;
  • Хмельницька область — 15 випадків;
  • Чернівецька область — 273 випадки;
  • Черкаська область — 80 випадків;
  • Чернігівська область — 7 випадків.

У 820 людей підозрюють COVID-19. В Україні протестували на коронавірус понад 15 тисяч людей.

МОЗ нагадує, що у випадку появи симптомів COVID-19, перш за все, треба телефонувати своєму сімейному лікарю, а той вже ухвалює рішення про подальші дії і може зетелефонувати мобільній бригаді, що проводить аналізи.

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