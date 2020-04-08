Коронавірус в Україні: за день рекордна кількість випадків

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На COVID-19 в Україні хворіють вже 1668 людей. За минулу добу виявили 206 нових хворих.

Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я України.

52 людей померли, а 35 пацієнтів одужали від коронавірусної хвороби. В понеділок, 6 квітня, було 143 нових випадків COVID-19.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше говорив, що пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня.

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Найбільше хворіють у Києві та Чернівецькій області:

Вінницька область — 89 випадків;

Волинська область — 36 випадків;

Дніпропетровська область — 41 випадок;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 21 випадок;

Закарпатська область — 43 випадки;

Запорізька область — 45 випадків;

Івано-Франківська область — 198 випадків;

Кіровоградська область — 57 випадків;

м. Київ — 256 випадків;

Київська область — 120 випадків;

Львівська область — 36 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 32 випадки;

Полтавська область — 17 випадків;

Рівненська область — 44 випадки;

Сумська область — 56 випадків;

Тернопільська область — 168 випадків;

Харківська область — 5 випадків;

Херсонська область — 15 випадків;

Хмельницька область — 15 випадків;

Чернівецька область — 273 випадки;

Черкаська область — 80 випадків;

Чернігівська область — 7 випадків.

У 820 людей підозрюють COVID-19. В Україні протестували на коронавірус понад 15 тисяч людей.

МОЗ нагадує, що у випадку появи симптомів COVID-19, перш за все, треба телефонувати своєму сімейному лікарю, а той вже ухвалює рішення про подальші дії і може зетелефонувати мобільній бригаді, що проводить аналізи.

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