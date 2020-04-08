Коронавірус в Україні: за день рекордна кількість випадків
На COVID-19 в Україні хворіють вже 1668 людей. За минулу добу виявили 206 нових хворих.
Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я України.
52 людей померли, а 35 пацієнтів одужали від коронавірусної хвороби. В понеділок, 6 квітня, було 143 нових випадків COVID-19.
Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше говорив, що пік поширення коронавірусу в Україні очікується 14-15 квітня.
- Коронавірус: у Києво-Печерській лаврі четверо хворих
- "Проти росіян на Донузлаві легше було": життя заблокованого міста на карантині
- Коронавірус в Україні. Інтерактивна мапа
Найбільше хворіють у Києві та Чернівецькій області:
- Вінницька область — 89 випадків;
- Волинська область — 36 випадків;
- Дніпропетровська область — 41 випадок;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 21 випадок;
- Закарпатська область — 43 випадки;
- Запорізька область — 45 випадків;
- Івано-Франківська область — 198 випадків;
- Кіровоградська область — 57 випадків;
- м. Київ — 256 випадків;
- Київська область — 120 випадків;
- Львівська область — 36 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 32 випадки;
- Полтавська область — 17 випадків;
- Рівненська область — 44 випадки;
- Сумська область — 56 випадків;
- Тернопільська область — 168 випадків;
- Харківська область — 5 випадків;
- Херсонська область — 15 випадків;
- Хмельницька область — 15 випадків;
- Чернівецька область — 273 випадки;
- Черкаська область — 80 випадків;
- Чернігівська область — 7 випадків.
У 820 людей підозрюють COVID-19. В Україні протестували на коронавірус понад 15 тисяч людей.
МОЗ нагадує, що у випадку появи симптомів COVID-19, перш за все, треба телефонувати своєму сімейному лікарю, а той вже ухвалює рішення про подальші дії і може зетелефонувати мобільній бригаді, що проводить аналізи.
- Як коронавірус шириться планетою. Мапа
- Як подорожувати під час епідемії
- Як перевіритися на коронавірус?
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!