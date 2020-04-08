Як Україна буде виходити з карантину. Версії преси й влади

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Напередодні видання LB.ua з посиланням на власні джерела повідомило, що українська влада, буцімто, планує поетапно пом'якшити карантин. І розпочатися це пом'якшення може вже в середині квітня.

Але в Офісі президента спростували цю інформацію. До Великодня 19 квітня Україна навряд чи пом'якшить карантин, кажуть там.

"Ми не знаємо, звідки це (інформація LB.ua. - Ред.) взялося", - повідомило BBC News Україна джерело в ОП.

А в уряді нагадали: режим надзвичайної ситуації діє до 24 квітня, а отже всі обмеження будуть чинними щонайменше до того часу.

За останній день, тим часом, в Україні було зареєстровано рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу - 206.

Загалом на COVID-19 в Україні хворіють вже 1668 людей, 52 померли.

"Послаблення"

За планом, який описали в LB.ua, з 14 квітня влада, буцімто, може відкрити невеликі магазини, площею до 400 кв. м, усі будівельні та садові комплекси, а з 1 травня — інші магазини, торгові центри та перукарні.

Потім, з середини травня, відновити навчання в школах та дозволити відкрити ресторани й косметичні салони.

Кордони, за цим планом, мали лишитися закритими до кінця червня.

"Святкування Великодня забороняти не будуть. Обмеження не дозволяють ходити в гості, але ходити по квартирах і перевіряти дотримання цих правил поліція не буде", - ішлося також у повідомленні.

Це - неправда

Оприлюднену інформацію на наступний день заперечили одразу кілька представників української влади. Про те, що обмеження послаблювати поки що не планують, крім Офісу президента, заявив також заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Питання про завершення карантину будемо коментувати не раніше, ніж через 10 днів від сьогоднішньої дати. Ми тільки у третьому дні посилених жорсткіших заходів", - сказав він у середу на щоденному брифінгу.

Ба більше — Україна ще навіть не досягла піку поширення коронавірусу. У МОЗ його прогнозують на 14-15 квітня, а в МВС — між 15 і 25 квітням.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян висміяв оприлюднений "таємний план", зазначивши, що він підозріло схожий на план не українського, а австрійського уряду, який нещодавно оприлюднив у фейсбуці канцлер Себастьян Курц.

"Користуйтеся краще розробками українського, а не австрійського генштабу", - написав Омелян.

Тим часом, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков минулого тижня взагалі припустив, що закінчення карантину в Україні можливе не раніше 15 травня.

"Моя точка зору: країна почне повертатись до нормального життя не раніше 15 травня. І це припущення оптиміста", - написав керівник МВС в соцмережах.

Водночас він зазначив, що це лише його прогноз, й точної дати завершення карантину в Україні не знає ніхто.

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