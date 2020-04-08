Рожевий супермісяць у небі над Європою - фото
- 8 квітня 2020
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У ніч на 8 квітня спостерігали рожевий супермісяць - найяскравіший повний місяць 2020 року.
Рожевим його називають тому, що в цей час у США та Канаді починають цвісти рожеві флокси. Це пов'язують з початком весни.
Ось кілька зображень дивовижного астрономічного дійства в небі над Європою.
Всі зображення підлягають авторському праву
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