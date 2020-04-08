Рожевий супермісяць у небі над Європою - фото

У ніч на 8 квітня спостерігали рожевий супермісяць - найяскравіший повний місяць 2020 року.

Рожевим його називають тому, що в цей час у США та Канаді починають цвісти рожеві флокси. Це пов'язують з початком весни.

Ось кілька зображень дивовижного астрономічного дійства в небі над Європою.

Копирайт изображения PA Media Image caption Квітневий супермісяць - третій цього року після "черв'ячого", який спостерігали 9 березня. Ось так він виглядав над Віндзорським замком у вівторок ввечері

Копирайт изображения EPA Image caption Яскраве місячне світло у центрі "карантинного" Лондона

Копирайт изображения Reuters Image caption Місяць сходить над лондонським хмарочосом Shard

Копирайт изображения Reuters Image caption Так виглядає супермісяць у Стаффордширі, Британія

Копирайт изображения PA Media Image caption Вид на супермісяць над сталевою скульптурою "Ангел Півночі" в Гейтсхеді, Англія

Копирайт изображения PA Media Image caption Люди у соцмережах зазначають, що місячне світло створює відчуття спокою і позитиву на тлі пандемії коронавірусу. Повний місяць над скульптурою Келпі у шотландському місті Фолкерк

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місяць сходить над будівлею Рейхстагу в Берліні, Німеччина

Копирайт изображения EPA Image caption Величність Риму, осяяна рожевим супермісяцем

Копирайт изображения Reuters Image caption У Парижі повний місяць можна було побачити між двома вежами Нотр-Дама

Копирайт изображения PA Media Image caption Тисячі людей, як ця родина на скелі Дун Маск в Ірландії, зробили паузу, щоб поглянути вгору і побачити дивовижне астрономічне дійство

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