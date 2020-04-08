Рожевий супермісяць у небі над Європою - фото

  • 8 квітня 2020

У ніч на 8 квітня спостерігали рожевий супермісяць - найяскравіший повний місяць 2020 року.

Рожевим його називають тому, що в цей час у США та Канаді починають цвісти рожеві флокси. Це пов'язують з початком весни.

Ось кілька зображень дивовижного астрономічного дійства в небі над Європою.

Квітневий супермісяць - третій цього року після "черв'ячого", який спостерігали 9 березня. Ось так він виглядав над Віндзорським замком у вівторок ввечері Копирайт изображения PA Media
Image caption Квітневий супермісяць - третій цього року після "черв'ячого", який спостерігали 9 березня. Ось так він виглядав над Віндзорським замком у вівторок ввечері
Яскраве світло у центрі Лондона Копирайт изображения EPA
Image caption Яскраве місячне світло у центрі "карантинного" Лондона
Рожевий супермісяць над лондонським хмарочосом Shard Копирайт изображения Reuters
Image caption Місяць сходить над лондонським хмарочосом Shard
Так виглядає супермісяць у Стаффордширі, Британія Копирайт изображения Reuters
Image caption Так виглядає супермісяць у Стаффордширі, Британія
Вид на супермісяць над сталевою скульптурою "Ангел Півночі" в Гейтсхеді, Англія Копирайт изображения PA Media
Image caption Вид на супермісяць над сталевою скульптурою "Ангел Півночі" в Гейтсхеді, Англія
Повний місяць над скульптурою Келпі у шотландському місті Фолкерк Копирайт изображения PA Media
Image caption Люди у соцмережах зазначають, що місячне світло створює відчуття спокою і позитиву на тлі пандемії коронавірусу. Повний місяць над скульптурою Келпі у шотландському місті Фолкерк
Місяць сходить над будівлею Рейхстагу в Берліні, Німеччина Копирайт изображения Getty Images
Image caption Місяць сходить над будівлею Рейхстагу в Берліні, Німеччина
Величність Риму, осяяна рожевим супермісяцем Копирайт изображения EPA
Image caption Величність Риму, осяяна рожевим супермісяцем
У Парижі повний місяць можна було побачити між двома вежами Нотр-Дама Копирайт изображения Reuters
Image caption У Парижі повний місяць можна було побачити між двома вежами Нотр-Дама
Тисячі людей, як ця родина на скелі Дун Маск в Ірландії, зробили паузу, щоб поглянути вгору і побачити дивовижне астрономічне дійство Копирайт изображения PA Media
Image caption Тисячі людей, як ця родина на скелі Дун Маск в Ірландії, зробили паузу, щоб поглянути вгору і побачити дивовижне астрономічне дійство

Всі зображення підлягають авторському праву

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