Чи можна підхопити коронавірус від собак та котів

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Ветеринари радили власникам котів не випускати їх на вулицю, щоб запобігти поширенню коронавірусу серед тварин.

Але Британська ветеринарна асоціація пояснила, що господарям тварин "не варто турбуватися" про ризик зараження від домашніх улюбленців.

"Не було жодного випадку, щоб домашній собака або кіт заразили людину Covid-19", - розповів BBC News доктор Анхель Альмендрос з Міського університету Гонконгу.

Однак дослідження показали, що коти можуть заразитися вірусом від інших котів та людей.

Доктор Альмендрос додав, що було б розумно тримати котів у приміщенні під час спалаху - там, де безпечно.

Президент Британської ветеринарної асоціації (BVA) Даніела Дос Сантос розповіла BBC News, що погоджується з цією порадою. Але пізніше асоціація уточнила, що ця рекомендація актуальна, "якщо у когось з родини з'явилися симптоми коронавірусу".

Всі власники домашніх тварин мають "дотримуватись правил гігієни рук", сказала вона.

"На хутрі тварини вірус може зберігатись певний час, якщо домашня тварина контактувала з хворим".

Д-р Анхель Альмендрос згадав випадок з 17-річною собакою у Гонконзі - у тварини виявили Covid-19, який вона, вочевидь, підхопила від власника.

"Але навіть, коли тести на коронавірус дали позитивні результати, тварини зрештою не захворіли, - пояснив він. - Як і під час попереднього спалаху Sars-Cov в Гонконзі 2003 року, коли кілька домашніх тварин були інфіковані, але не захворіли, немає жодних доказів того, що собаки чи коти можуть захворіти або інфікувати людину".

Як хвороба передається від людини до тварини?

Схоже, коти сприйнятливі до інфекції, що передається повітряно-крапельним шляхом, - до вірусних часток, що утворюються і залишаються у повітрі під час чхання, кашлю і навіть просто під час дихання хворої людини.

Після того, як у Бельгії кішка заразилася вірусом COVID-19 від свого власника, китайські вчені провели лабораторні експерименти, які довели, що інфіковані коти передають вірус іншим котам.

"Сприйнятливість котів до COVID-19 також доводить випадок зараження коронавірусом тигриці у зоопарку нью-йоркського Бронкса", - сказав професор Браян Чарлстон, директор Британського інституту Пірбрайта, що займається вивченням інфекційних хвороб.

Науковці продовжують збирати дані про випадки зараження людиною інших тварин.

Копирайт изображения Corbis via Getty Images Image caption Один з малайських тигрів у зоопарку Бронкса

Існують також докази того, що люди можуть стати джерелом респіраторних інфекцій для диких людиноподібних мавп. Це робить глобальний спалах Covid-19 проблемою для активістів із захисту тварин, які під загрозою зникнення, зокрема горил.

У всіх цих випадках саме інфіковані люди становили загрозу іншим видам.

"Ми знаємо, що вірус перейшов від тварини до людини [на початку спалаху], тому що люди їли м'ясо заражених тварин", - сказав професор Чарлстон.

Немає жодних доказів того, що тварини можуть передати цю хворобу назад людям.

"Ставтеся до домашніх тварин, як до інших людей у ​​вашому домі. Якщо ви погано почуваєтесь, краще з ними не контактувати", - сказав доктор Альмендрос.

"Сподіваюсь, що правильні поради та інформованість трохи заспокоять власників домашніх тварин, - додав він. - Це наразі непросто, я знаю".

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