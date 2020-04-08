Чи отримаєте ви штраф на карантині? Тест
Тільки за понеділок українська поліція склала близько 200 протоколів за порушення карантину.
Поліція та Нацгвардія патрулює на вулицях. Порушникам загрожує штраф у 17 тисяч гривень.
А чи добре ви знаєте правила карантину? Пройдіть тест і з'ясуйте, на яку суму можете "влетіти".
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