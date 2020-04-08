Чи отримаєте ви штраф на карантині? Тест

  • 8 квітня 2020
Чи загрожує вам штраф на карантині? Тест Копирайт изображения УНІАН

Тільки за понеділок українська поліція склала близько 200 протоколів за порушення карантину.

Поліція та Нацгвардія патрулює на вулицях. Порушникам загрожує штраф у 17 тисяч гривень.

А чи добре ви знаєте правила карантину? Пройдіть тест і з'ясуйте, на яку суму можете "влетіти".

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